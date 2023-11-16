وزارة الداخلية تحذر من الحالة الجوية السائدة في عدد من المناطق بالإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت وزارة الداخلية من الحالة الجوية السائدة في عدد من المناطق بالدولة، والتي تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد والبرق أحياناً، وتدني الرؤية على بعض المناطق.
وأوصت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأخذ الحيطة والحذر، وخفض السرعات على الطرق، وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.
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