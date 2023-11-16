وزارة الداخلية تحذر من الحالة الجوية السائدة في عدد من المناطق بالإمارات

حذرت وزارة الداخلية من الحالة الجوية السائدة في عدد من المناطق بالدولة، والتي تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد والبرق أحياناً، وتدني الرؤية على بعض المناطق.

وأوصت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأخذ الحيطة والحذر، وخفض السرعات على الطرق، وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ.

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