-->

Saturday, 18 November 2023 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنجاز 2717 مبنى جديداً في دبي خلال 10 أشهر

11/16/2023 12:29:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت بلدية دبي، ممثلة في مركز دبي للإحصاء، عن إنجاز 2717 مبنى جديداً خلال الأشهر الـ 10 الماضية، بمعدل بلغ 271.7 مبنى شهرياً، فيما سجل شهر فبراير الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة، بواقع 386 مبنى جديداً.

وأكدت البلدية لـ((البيان)) أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة، في دبي بواقع 1334 فيلا بنسبة بلغت 49.1 % من إجمالي المباني الجديدة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي.

وبلغ عدد الفلل الخاصة 1334 فيلا، تلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 974 فيلا، ثم جاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث، بمعدل 201 مبنى، تلتها المباني العامة بمعدل 118 مبنى، ثم المباني الصناعية بمعدل 90 مبنى.

وكشفت البيانات الإحصائية أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، من حيث النسبة، بواقع 49.1 % من إجمالي المباني.

كما أظهرت البيانات أن الفلل الاستثمارية تلت الفلل الخاصة بنسبة بلغت 35.8 %، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 7.4 %، وبلغت نسبة المباني العامة 4.3 %، والمباني الصناعية المنجزة بواقع 3.3 %.

وفي سياق متصل بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 151 مبنى، وخلال فبراير 386 مبنى، فيما بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في شهر مارس 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى، وفي مايو 277 مبنى.

وفي شهر يونيو الماضي بلغ عدد المباني المنجزة 331 مبنى، فيما سجل شهر يوليو إنجاز 283 مبنى، وفي شهر أغسطس 293 مبنى، وخلال سبتمبر الماضي 207 مبانٍ، وفي أكتوبر 236 مبنى جديداً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16112023000110011019ID1107433748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث