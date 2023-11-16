إنجاز 2717 مبنى جديداً في دبي خلال 10 أشهر

كشفت بلدية دبي، ممثلة في مركز دبي للإحصاء، عن إنجاز 2717 مبنى جديداً خلال الأشهر الـ 10 الماضية، بمعدل بلغ 271.7 مبنى شهرياً، فيما سجل شهر فبراير الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة، بواقع 386 مبنى جديداً.

وأكدت البلدية لـ((البيان)) أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة، في دبي بواقع 1334 فيلا بنسبة بلغت 49.1 % من إجمالي المباني الجديدة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي.

وبلغ عدد الفلل الخاصة 1334 فيلا، تلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 974 فيلا، ثم جاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث، بمعدل 201 مبنى، تلتها المباني العامة بمعدل 118 مبنى، ثم المباني الصناعية بمعدل 90 مبنى.

وكشفت البيانات الإحصائية أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، من حيث النسبة، بواقع 49.1 % من إجمالي المباني.

كما أظهرت البيانات أن الفلل الاستثمارية تلت الفلل الخاصة بنسبة بلغت 35.8 %، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 7.4 %، وبلغت نسبة المباني العامة 4.3 %، والمباني الصناعية المنجزة بواقع 3.3 %.

وفي سياق متصل بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 151 مبنى، وخلال فبراير 386 مبنى، فيما بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في شهر مارس 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى، وفي مايو 277 مبنى.

وفي شهر يونيو الماضي بلغ عدد المباني المنجزة 331 مبنى، فيما سجل شهر يوليو إنجاز 283 مبنى، وفي شهر أغسطس 293 مبنى، وخلال سبتمبر الماضي 207 مبانٍ، وفي أكتوبر 236 مبنى جديداً.

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