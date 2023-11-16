كرنفال شرطة دبي يحتفي بـ «الإمارات أرض التسامح»

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فعاليات كرنفال التسامح الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع مركز حماية الدولي، ومجلس شرطة دبي الطلابي، وأمانة المبادرات الحكومية، تحت عنوان ((الإمارات أرض التسامح)).

وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي بحضور منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات.

واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وفضيلة الشيخ عبد الله موسى البلوشي مستشار التثقيف والإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعاد عتيق عبيد، ونورة الزعابي ممثلتين عن وزارة التسامح والتعايش، إضافة إلى الضباط والموظفين في شرطة دبي.

وارتدى الموظفون العاملون في شرطة دبي وطلبة مدرسة الثاني من ديسمبر من مختلف الجنسيات، الأزياء الوطنية لدولهم، معبرين عن سعادته بالاحتفاء باليوم الدولي للتسامح، فيما قدمت الفرقة الموسيقية التابعة لمركز حماية الدولي عرضاً ترفيهياً جميلاً أمام الحضور في الساحة الداخلية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقال اللواء أحمد رفيع إن اليوم الدولي للتسامح الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة للاحتفاء به بتاريخ 16 من نوفمبر من كل عام، يعتبر يوماً هاماً للإنسانية جمعاء يحمل في طياته مبادئ سامية ترفع من القيم الإنساني وتُعلو من شأنها، وهو يوم يعزز من التفاهم المُتبادل بين الثقافات والشعوب.

وتابع: حرصت دولة الإمارات دائماً على أن تحتفي بهذا اليوم، خاصة وأن وطننا الغالي يعتبر نموذجاً استثنائياً في نشر قيم التسامح، والتآخي الإنساني، بين شعوب العالم من مختلف أقطاره، فالإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة أصبحت محط أنظار العالم وتحتضن أكثر من 200 جنسية، يعيشون فيها بمختلف أعراقهم وأديانهم، وألوانهم، بكل محبة، وتسامح، وسعادة.

وأضاف: إن مفهوم التسامح في الإمارات رسخ دعائمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أن وضع بصحبة القادة المؤسسين حجر الأساس للاتحاد، وذلك تجسيداً لتعاليم ديننا الحنيف، وقيمنا العربية الأصلية، وبفضل نهج زايد، أصبحت الإمارات، جسراً للتواصل بين الشعوب من مختلف الثقافات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز