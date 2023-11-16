فعاليات التضامن من الشعب الفلسطيني تسير باتجاه التصعيد بعد اشتباكات واحداث في واشنطن وكندا واليابان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شهدت مدن وانحاء العالم فعاليات ومسيرات تضامنية مع فلسطين وللضغط على حكوماتهم من اجل العمل على وقف حرب الابادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي ادت لاستشهاد نحو ١٢ الف فلسطيني الى جانب فقدان ٣٦٠٠ تحت الانقاض واصابة اربعين الف على الاقل في عدوان مستمر استهدف الاحياء المدنية والمشافي في خرق اسرائيلي لكل المواثيق والاعراف الدولية.

وبدات الفعاليات المندد بالحرب تاخذ منحى تصعيدي واضح في ظل عدم تحرك السياسيين في دول العالم خصوصا تلك التي تظهر دعما لإسرائيل في تنفيذ المجزرة ضد الابرياء الفلسطينيين وعلى راسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية وكندا والتي اظهر فيها السياسيون دعمهم لعدوان إسرائيل على الاطفال الابرياء والمساء و وصفوها بانها دفاع عن النفس.

ابرز الفعاليات كانت في مدينة فاوكوبر بكندا حيث حاصر نحو ٢٥٠ متظاهر رئيس الوزراء الكندي في احد مطاعم المدينة وطالبوا بالعمل من اجل تحقيق وقف لاطلاق النار بدل التعبير عن دعم إسرائيل.

ودخل عدد من الشبان والشابات الى المطعم و وجهوا سؤال لرئيس وزراء كندا وقالوا له كم من الاطفال يجب ان يقتل لتقف الحرب وطالبوا بالعمل على وقف اطلاق النار كما رددوا هتافات العار عليك عند مغادرته المطعم تحت حراسة الشرطة.

وقالت تقارير اعلامية في كندا ان المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب رئيس الوزراء الكندي تطالبه بوقف اطلاق النار والاقتراب من المطعم من جهتين حيث منعوا رئيس الوزراء الكندي من المغادرة مما دفع رجال الشرطة للتدخل واغلاق المطعم واخلاء رئيس الوزراء بسيارته تحت حراسة امنية مشددة.

وخلال ذلك جرت عمليات تدافع بين المتظاهرين وقوات الشرطة حيث اعلن نائب رئيس شرطة المدينة عن اعتقال متظاهرين اثنين بحجة التعدي على رجال شرطة حيث تم اعتقال احدهم وتقرر تحويله للمحاكمة والافراج عم الشخص الاخر.

في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا العاصمة الامريكية اغلق المئات من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ورافضي حرب الابادة التي تشنها إسرائيل في غزة ابواب مقر الحزب الديمقراطي الذي يتولى الحكم في الولايات المتحدة ورفضوا اخلاء المدخل وحاولوا اقتحام المقر للتعبير عن غضبهم من السياسة الامريكية المنحازة التي يقودها جو بايدين.

وفي اليابان وتحديدا العاصمة اليابانية طوكيو قالت وسائل إعلام يابانية ان الشرطة قامت بالقاء القبض على رجل بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو للتعبير عن غضبه على ما تقترفه إسرائيل من جرائم حرب ضد الابرياء والشعب الاعزل في فلسطين.

انا في العاصمة البريطانية لندن فقد تحمع الالاف امام البرلمان البريطاني الليلة الماضية خلال جلسة للتصويت في المجلس على الموقف مع حرب الابادة والمجزرة حيث حاول المئات من المشاركين اقتحام مقر البرلمان البريطاني للتعبير عن غضبهم من سياسة بلادهم الداعمة للعدوان الاسرائيل على الاطفال والنساء والمدنيين في غزة.

وفي فنلندا صرخ ناشط فنلندي في وجه رئيس الوزراء الفنلندي اليميني المتطرف: "كيف شعورك بعد القتل الجماعي؟ 370 مليون يورو لاسرائيل؟ هل تعلم انه قتل 4000 طفل حتى الآن؟".