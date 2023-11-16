فعاليات التضامن من الشعب الفلسطيني تسير باتجاه التصعيد بعد اشتباكات واحداث في واشنطن وكندا واليابان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / شهدت مدن وانحاء العالم فعاليات ومسيرات تضامنية مع فلسطين وللضغط على حكوماتهم من اجل العمل على وقف حرب الابادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي ادت لاستشهاد نحو ١٢ الف فلسطيني الى جانب فقدان ٣٦٠٠ تحت الانقاض واصابة اربعين الف على الاقل في عدوان مستمر استهدف الاحياء المدنية والمشافي في خرق اسرائيلي لكل المواثيق والاعراف الدولية.
وبدات الفعاليات المندد بالحرب تاخذ منحى تصعيدي واضح في ظل عدم تحرك السياسيين في دول العالم خصوصا تلك التي تظهر دعما لإسرائيل في تنفيذ المجزرة ضد الابرياء الفلسطينيين وعلى راسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية وكندا والتي اظهر فيها السياسيون دعمهم لعدوان إسرائيل على الاطفال الابرياء والمساء و وصفوها بانها دفاع عن النفس.
ابرز الفعاليات كانت في مدينة فاوكوبر بكندا حيث حاصر نحو ٢٥٠ متظاهر رئيس الوزراء الكندي في احد مطاعم المدينة وطالبوا بالعمل من اجل تحقيق وقف لاطلاق النار بدل التعبير عن دعم إسرائيل.
ودخل عدد من الشبان والشابات الى المطعم و وجهوا سؤال لرئيس وزراء كندا وقالوا له كم من الاطفال يجب ان يقتل لتقف الحرب وطالبوا بالعمل على وقف اطلاق النار كما رددوا هتافات العار عليك عند مغادرته المطعم تحت حراسة الشرطة.
وقالت تقارير اعلامية في كندا ان المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب رئيس الوزراء الكندي تطالبه بوقف اطلاق النار والاقتراب من المطعم من جهتين حيث منعوا رئيس الوزراء الكندي من المغادرة مما دفع رجال الشرطة للتدخل واغلاق المطعم واخلاء رئيس الوزراء بسيارته تحت حراسة امنية مشددة.
وخلال ذلك جرت عمليات تدافع بين المتظاهرين وقوات الشرطة حيث اعلن نائب رئيس شرطة المدينة عن اعتقال متظاهرين اثنين بحجة التعدي على رجال شرطة حيث تم اعتقال احدهم وتقرر تحويله للمحاكمة والافراج عم الشخص الاخر.
في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا العاصمة الامريكية اغلق المئات من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ورافضي حرب الابادة التي تشنها إسرائيل في غزة ابواب مقر الحزب الديمقراطي الذي يتولى الحكم في الولايات المتحدة ورفضوا اخلاء المدخل وحاولوا اقتحام المقر للتعبير عن غضبهم من السياسة الامريكية المنحازة التي يقودها جو بايدين.
وفي اليابان وتحديدا العاصمة اليابانية طوكيو قالت وسائل إعلام يابانية ان الشرطة قامت بالقاء القبض على رجل بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو للتعبير عن غضبه على ما تقترفه إسرائيل من جرائم حرب ضد الابرياء والشعب الاعزل في فلسطين.
انا في العاصمة البريطانية لندن فقد تحمع الالاف امام البرلمان البريطاني الليلة الماضية خلال جلسة للتصويت في المجلس على الموقف مع حرب الابادة والمجزرة حيث حاول المئات من المشاركين اقتحام مقر البرلمان البريطاني للتعبير عن غضبهم من سياسة بلادهم الداعمة للعدوان الاسرائيل على الاطفال والنساء والمدنيين في غزة.
وفي فنلندا صرخ ناشط فنلندي في وجه رئيس الوزراء الفنلندي اليميني المتطرف: "كيف شعورك بعد القتل الجماعي؟ 370 مليون يورو لاسرائيل؟ هل تعلم انه قتل 4000 طفل حتى الآن؟".
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