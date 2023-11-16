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الشيخ يدين استهداف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

11/16/2023 12:19:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادره.
وقال الشيخ في بيان له اليوم : "ندين بشدة استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مساء أمس الاربعاء وهو المستشفى المقام بإرادة ملكية لتقديم العلاج للمواطنين في قطاع غزة".

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