تفاصيل الحالة الجوية اليوم الخميس
التاريخ
11/16/2023 12:19:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود اليوم الخميس، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.
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