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لليوم الـ 41 على التوالي.. الاحتلال يواصل الاجرام في غزة ويستهدف المستشفيات

11/16/2023 12:19:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يفرض الحصار الكامل، وسط افتقار أهالي القطاع لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود.


وأصيب 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.
واقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي من الناحية الجنوبية عقب محاصرته بالدبابات لأكثر من 20 ساعة ماضية.


وتاليا أهم مستجدات الأحداث:
- جيش الاحتلال: مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين في معارك شمالي غزة والعدد الإجمالي للقتلى الجنود يرتفع لـ 370 قتيلا.


- بايدن: أوضحت لـ"الإسرائيليين" أنه سيكون من الخطأ إعادة احتلال قطاع غزة.


- الصحة التركية: نقل 26 مريضا من غزة إلى تركيا.


- إيران: حماس أكدت لنا استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين لديها.


- مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية في غزة.


- طائرات الاحتلال تطلق قنابل فسفورية على تجمع للسكان في بيت لاهيا.


- حماس: ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء "مسرحية هزلية"


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