تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة
التاريخ
11/16/2023 12:19:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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