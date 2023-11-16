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انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 80 دولاراً للبرميل

11/16/2023 12:19:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 80.90 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل.


وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 % في الجلسة السابقة.

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