انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 80 دولاراً للبرميل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 80.90 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 % في الجلسة السابقة.
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