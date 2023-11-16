إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن بشأن هدن إنسانية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت الخارجية الإسرائيلية مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قراره بالإفراج عن "الرهائن" في غزة، وقالت إنه لا مجال لهدن إنسانية دون عودتهم.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات، كما يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن" لدى حماس والفصائل الأخرى.
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