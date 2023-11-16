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إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن بشأن هدن إنسانية بغزة

11/16/2023 12:19:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت الخارجية الإسرائيلية مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قراره بالإفراج عن "الرهائن" في غزة، وقالت إنه لا مجال لهدن إنسانية دون عودتهم.


وكان مجلس الأمن قد اعتمد مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات، كما يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن" لدى حماس والفصائل الأخرى.


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