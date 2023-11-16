زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب باستبدال بنيامين نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد باستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم المعارك الدائرة في غزة.
وأكد في تصريحات له للقناة 12 العبرية، أن "إسرائيل" فقدت الثقة في رئيس الوزراء، ولا يمكنه إدارة حملة كهذه، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة للذهاب إلى الانتخابات.
وقال:" نحن بحاجة إلى حكومة مختلفة في هذا الكنيست وإلى رئيس وزراء آخر من حزب الليكود كبديل لنتنياهو".
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