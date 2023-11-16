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زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب باستبدال بنيامين نتنياهو

11/16/2023 12:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد باستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم المعارك الدائرة في غزة.
وأكد في تصريحات له للقناة 12 العبرية، أن "إسرائيل" فقدت الثقة في رئيس الوزراء، ولا يمكنه إدارة حملة كهذه، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة للذهاب إلى الانتخابات.


وقال:" نحن بحاجة إلى حكومة مختلفة في هذا الكنيست وإلى رئيس وزراء آخر من حزب الليكود كبديل لنتنياهو".


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