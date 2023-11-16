الاحتلال يقتحم الحي الأرمني بالقدس المحتلة

الاحتلال يقتحم الحي الأرمني بالقدس المحتلة
التاريخ
11/16/2023 12:19:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الأرمني في البلدة القديمة بالقدس ليل الأربعاء / الخميس، رفقة الجرافات.
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