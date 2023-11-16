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الاحتلال يقتحم الحي الأرمني بالقدس المحتلة

11/16/2023 12:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الأرمني في البلدة القديمة بالقدس ليل الأربعاء / الخميس، رفقة الجرافات.

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