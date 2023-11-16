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حدث أمني أمام سفارة إسرائيل بطوكيو

11/16/2023 12:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوقفت الشرطة اليابانية رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس.
وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في نيبانتشو، حي شيودا، طوكيو، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.
وألقت إدارة شرطة العاصمة القبض على المشتبه به، وهو في الخمسينيات من عمره، يعتقد أنه عضو في جماعة يمينية، كان يقود السيارة، وتقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث.

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