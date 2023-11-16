مسؤول أميركي: نتنياهو يريد إنشاء منطقة عازلة بشمال غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت شبكة "إن بي سي" بنقلها عن مسؤول أميركي أن حكومة نتنياهو تسعى إلى تجريف منطقة شمال غزة وإقامة منطقة أمنية عازلة، مما يعني الضم غير القانوني لأراض فلسطينية.

وأكد المسؤول الأميركي قائلاً: "نعارض بشدة فكرة الضم أو الاستيلاء أو التقليص من الأراضي في غزة، ونرفض بشدة فكرة إنشاء منطقة عازلة في غزة. كما نعارض أي مخطط يمكن أن يقوض حلاً على أساس دولتين."



وأضاف المسؤول الأميركي أن هناك تصاعدًا في الخلافات مع حكومة نتنياهو، التي يبدو أنها لا تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث إصابات بين المدنيين. وشدد على "أن لدينا تأثير مستمر على حكومة نتنياهو، ولكن الوقت ينفد ".



