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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

11/16/2023 12:19:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوى لها اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يحدث في وقت أقرب مما يتوقعه المستثمرون.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1970.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1974.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 23.38 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.6% إلى 890.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1033.09 دولار للأوقية.




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