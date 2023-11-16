ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوى لها اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يحدث في وقت أقرب مما يتوقعه المستثمرون.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1970.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1974.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 23.38 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.6% إلى 890.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1033.09 دولار للأوقية.
MENAFN16112023000208011052ID1107433688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.