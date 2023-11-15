وكيل الشؤون ناقش مع وفد سعودي التوعوية المجتمعية بأهمية الجمعيات التعاونية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري وفدا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية ممثلا برئيس المركز أحمد السويلم ومدير عام التواصل المؤسسي عبدالله الشومر ومدير إدارة الشؤون الخارجية والبروتوكول محمد السبهان، وبحضور عدد من مسؤولي وقياديي وزارة الشؤون.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور حول الجمعيات التعاونية والرقابة الحكومية عليها إداريا وماليا وفنيا، وطبيعة التوعية للمجتمع حول أهمية التعاونيات والأثر الاجتماعي والاقتصادي لعملها، والتحديات التي تغلبت عليها الجمعيات التعاونية وأبرز قصص نجاحها، كما تم التطرق للتشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية والدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الحكومي لدعمها في الوقت الحالي.
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