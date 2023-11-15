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وكيل الشؤون ناقش مع وفد سعودي التوعوية المجتمعية بأهمية الجمعيات التعاونية

11/15/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري وفدا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية ممثلا برئيس المركز أحمد السويلم ومدير عام التواصل المؤسسي عبدالله الشومر ومدير إدارة الشؤون الخارجية والبروتوكول محمد السبهان، وبحضور عدد من مسؤولي وقياديي وزارة الشؤون.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور حول الجمعيات التعاونية والرقابة الحكومية عليها إداريا وماليا وفنيا، وطبيعة التوعية للمجتمع حول أهمية التعاونيات والأثر الاجتماعي والاقتصادي لعملها، والتحديات التي تغلبت عليها الجمعيات التعاونية وأبرز قصص نجاحها، كما تم التطرق للتشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية والدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الحكومي لدعمها في الوقت الحالي.

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