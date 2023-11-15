الجاسم أصدقاء ذوي الإعاقة يسعى لضمان حقوقهم والتسهيل عليهم بمختلف القطاعات

(MENAFN
- Al-Anbaa) صرح رئيس فريق أصدقاء ذوي الإعاقة د.عيسى الجاسم، بأن الفريق يسعى لتحقيق المزيد من العدالة وضمان حقوق ذوي الإعاقة، والتسهيل عليهم في مختلف قطاعات ووزارات الدولة.
وأضاف الجاسم: بناء على تلك المساعي تم إقرار تعميم رقم 115/2014 المستند على قانون 8/2010 وتحديدا المادة رقم 37 والتي تنص على انه: يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وبناء عليه يعفى كل من لديه إعاقة من دفع الرسوم الحكومية في مختلف وزارات الدولة الحكومية.
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