Thursday, 16 November 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجاسم أصدقاء ذوي الإعاقة يسعى لضمان حقوقهم والتسهيل عليهم بمختلف القطاعات

11/15/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرح رئيس فريق أصدقاء ذوي الإعاقة د.عيسى الجاسم، بأن الفريق يسعى لتحقيق المزيد من العدالة وضمان حقوق ذوي الإعاقة، والتسهيل عليهم في مختلف قطاعات ووزارات الدولة.
وأضاف الجاسم: بناء على تلك المساعي تم إقرار تعميم رقم 115/2014 المستند على قانون 8/2010 وتحديدا المادة رقم 37 والتي تنص على انه: يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وبناء عليه يعفى كل من لديه إعاقة من دفع الرسوم الحكومية في مختلف وزارات الدولة الحكومية.

MENAFN15112023000130011022ID1107433122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث