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الكونغرس العالمي للإعلام نافذة لاستعراض الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير المنظومة الإعلامية

11/15/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعد المعرض المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي نافذة لاستعراض التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي بمجال الإعلام لمواكبة أحدث تطورات المنظومة الإعلامية وصياغة محتوى إعلامي جديد ومميز.
ويوفر المعرض عبر جلساته ومنصاته الاطلاع على أحدث التوجهات في صناعة الإعلام، بالإضافة إلى فرص تعاون وطرح أفكار مبتكرة لأحدث المنتجات والخدمات التقنية المبتكرة بين مختلف المؤسسات الإعلامية.

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