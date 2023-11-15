الكونغرس العالمي للإعلام نافذة لاستعراض الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير المنظومة الإعلامية

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعد المعرض المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي نافذة لاستعراض التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي بمجال الإعلام لمواكبة أحدث تطورات المنظومة الإعلامية وصياغة محتوى إعلامي جديد ومميز.
ويوفر المعرض عبر جلساته ومنصاته الاطلاع على أحدث التوجهات في صناعة الإعلام، بالإضافة إلى فرص تعاون وطرح أفكار مبتكرة لأحدث المنتجات والخدمات التقنية المبتكرة بين مختلف المؤسسات الإعلامية.
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