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أكاديمية المبدعين 5 في مكتب الشهيد تعزز التوعية الصحية والغذاء السليم لأبناء الشهداء

11/15/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
تستمر أكاديمية المبدعين 5 التي ينظمها مكتب الشهيد بتقديم الدورات في مختلف مجالات الحياة بهدف صقل مواهب الأبناء وتوسيع مداركهم في تنمية الذات ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وقال مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية محمد المطيري ان الأكاديمية تتناول هذا الأسبوع المحور الصحي وهو من ضمن المحاور الـ 4 التي تتحدث عنها الأكاديمية هذا العام.
ولفت إلى ان المحور الصحي يتألف من 3 ندوات، الأولى حول الإسعافات الأولية، والثانية تتعلق بالصحة والتغذية السليمة، أما الأخيرة فتتعلق بالتكنولوجيا والبيئة.
ولفت الى ان في المحور الصحي الكثير من المعلومات التي لا بد للأبناء من اكتسابها واستغلالها وقت الضرورة وخاصة فيما يتعلق بالإسعافات الأولية والتعامل مع الحدث.
أما فيما يتعلق بالغذاء الصحي، فلفت إلى أن المحاضرة تتناول كيفية التعامل مع التطورات في وقت يحتاج الإنسان الى الموازنة بين الرياضة والغذاء الصحي من جهة والرفاهية التي تحققها التكنولوجيا التي تساهم في تقليل حركة الشخص بمقابل الإقبال الشديد على الوجبات السريعة.
وفيما يتعلق بالثورة التكنولوجية والبيئة، لفت الى أهمية الأمر وخاصة حاليا في ظل زيادة نسب التلوث وكيفية الحد منها كالزراعة والتخضير وغيرهما من التقنيات الصحية.
وقدم هذه الدورات مجموعة من أبناء الشهداء المختصين في هذه المواضيع مما له أثر إيجابي في نفوس بقية الأبناء وتشجيعهم على الجد والاجتهاد للوصول إلى أعلى المستويات بالتطور والتفوق والنجاح. ويشارك عدد كبير من أبناء الشهداء في ندوات الأكاديمية، حيث أشاد ابنتا الشهيد فارس العنزي بشاير وشيماء العنزي بالدورات التي يقدمها المكتب ومساهمتها في بناء الذات وتطوير المهارات لديهم، آملتين ان تستمر هذه الدورات بآفاق أوسع ومجالات متعددة.

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