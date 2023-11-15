تفعيل خدمة تقديم طلب الترشح للتوظيف بالهيئة الإدارية والمالية

تفعيل خدمة تقديم طلب الترشح للتوظيف بالهيئة الإدارية والمالية
التاريخ
11/15/2023 11:32:59 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة الدفاع 2024-2029، أعلنت وزارة الدفاع (الهيئة الإدارية والمالية إدارة الشؤون الإدارية) عن تفعيل خدمة تقديم طلب الترشح للتوظيف بالهيئة الإدارية والمالية، وميكنة كل إجراءات التوظيف على البوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع في الرابط أدناه:
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