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تفعيل خدمة تقديم طلب الترشح للتوظيف بالهيئة الإدارية والمالية

11/15/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة الدفاع 2024-2029، أعلنت وزارة الدفاع (الهيئة الإدارية والمالية إدارة الشؤون الإدارية) عن تفعيل خدمة تقديم طلب الترشح للتوظيف بالهيئة الإدارية والمالية، وميكنة كل إجراءات التوظيف على البوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع في الرابط أدناه:

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