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المجلس الوطني يفتتح معرض الخزف العربي المعاصر برعاية وزير الإعلام اليوم

11/15/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
ضمن الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالخزف العربي المعاصر الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سيتم افتتاح معرض الخزف العربي المعاصر برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس الساعة 7 مساء في قاعتي الفنون وأحمد العدواني بضاحية عبدالله السالم، وبحضور الأمين العام للمجلس الوطني د.محمد الجسار، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، ورئيس الأكاديمية الدولية للخزف في سويسرا توربارجون كافاسبو.
ويصاحب معرض الخزف الذي يشارك فيه عدد كبير من الخزافين من الكويت والخليج والوطن العربي لعرض أعمالهم الفنية، حفل توقيع كتاب «الخزف العربي المعاصر»، للفنان الأردني يعقوب العتوم، وعرض فيديو لما تم إنجازه خلال استضافة الخزافين الخليجيين والعرب، إلى جانب مشاركة بيت الخزف الكويتي.
وبهذه المناسبة، قالت ديمة القريني من إدارة الفنون التشكيلية: «تبلورت فكرة هذا الملتقى الفني قبل ثلاث سنوات، والذي يعد التجمع الأول من نوعه في الوطن العربي للخزافين، وسنستضيف خلاله 26 فنانا خليجيا وعربيا، ما يسهم في تبادل الخبرات والثقافات، والاستفادة من التجارب والأساليب التي يبتدعها للخزافين من أصحاب الخبرة في فن الخزف، وكذلك جيل الشباب لعرض أفكارهم الجديدة».
وأضافت: «أقيمت عدة فعاليات للضيوف المشاركين، وهي ورشة الزجاج في بيت العثمان، وورشة حريق الراكو في بيت الخزف (الراكو هي تقنية يابانية في حرق القطعة الخزفية)، وزيارة لمتحف طارق السيد رجب للخط الإسلامي، وورشة الطباعة على الطين، قدمها الخزاف د. ماهر عراقيب».
وذكرت القريني أن هناك محاضرة خاصة لرئيس الأكاديمية الدولية للخزف البروفيسور السويسري توربارجون كافاسبو، للحديث عن سياسة الأكاديمية ورعايتها الخزافين، وما تقدمه من أنشطة وفعاليات وطريقة انتساب الأعضاء.

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