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التجارة تغلق شركة لوجود مواد غذائية مغشوشة

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن فريقا من مفتشي إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة أغلق مقر شركة مواد غذائية ومخازنها، وتمت إحالتها الى النيابة التجارية بمضبوطات تزيد على 4 أطنان من المواد الغذائية المغشوشة، والتي تم تمديد تواريخ صلاحياتها، بالإضافة إلى ضبط آلاف من الستيكرات المعدة للاستخدام. وأضافت المصادر أن الوزارة تلقت معلومات تفيد بأن هذه الشركة تقوم بالغش التجاري في تواريخ صلاحية سلع غذائية ومعلبات، ثم توزيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمطاعم، وتم رصد الشركة المخالفة ومخازنها.
وتم ضبط آلاف من الستيكرات اللاصقة الجاهزة للاستخدام مدونة عليها البيانات التجارية وتواريخ صلاحية حديثة تصل الى عام 2025، بالإضافة الى المواد والأدوات التي تستخدم في مسح وإزالة تواريخ الصلاحية، كذلك أجبان متنوعة وسكر ومعجون طماطم وزيوت جوز الهند وزيوت لطبخ الطعام وزعفران تم تمديد صلاحياتها.

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