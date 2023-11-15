التجارة تغلق شركة لوجود مواد غذائية مغشوشة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن فريقا من مفتشي إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة أغلق مقر شركة مواد غذائية ومخازنها، وتمت إحالتها الى النيابة التجارية بمضبوطات تزيد على 4 أطنان من المواد الغذائية المغشوشة، والتي تم تمديد تواريخ صلاحياتها، بالإضافة إلى ضبط آلاف من الستيكرات المعدة للاستخدام. وأضافت المصادر أن الوزارة تلقت معلومات تفيد بأن هذه الشركة تقوم بالغش التجاري في تواريخ صلاحية سلع غذائية ومعلبات، ثم توزيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمطاعم، وتم رصد الشركة المخالفة ومخازنها.
وتم ضبط آلاف من الستيكرات اللاصقة الجاهزة للاستخدام مدونة عليها البيانات التجارية وتواريخ صلاحية حديثة تصل الى عام 2025، بالإضافة الى المواد والأدوات التي تستخدم في مسح وإزالة تواريخ الصلاحية، كذلك أجبان متنوعة وسكر ومعجون طماطم وزيوت جوز الهند وزيوت لطبخ الطعام وزعفران تم تمديد صلاحياتها.
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