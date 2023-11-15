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التقدم العلمي تعلن انطلاق شهر العلوم في الكويت

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس عن انطلاق فعاليات شهر العلوم في الكويت 2023 الذي يقام للعام الثاني على التوالي ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
ويهدف شهر العلوم إلى إحياء ذكرى إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، هذه المؤسسة الفريدة من نوعها التي أنشئت في ديسمبر عام 1976 ويرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
ويعد شهر العلوم فرصة لتسليط الضوء على المشهد العلمي في الكويت، وتحفيز الشباب على الإقبال على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لبناء كويت مستدامة بالمعرفة، وتحظى فعاليات شهر العلوم بأهمية بالغة لأنها بمنزلة منصات ديناميكية للاحتفال بشغف الإنسان بالمعرفة والابتكار والاستكشاف، كما أنها تركز على الاهتمام بعالم العلوم، ما يجعل المعرفة العلمية في متناول الجميع وجذابة للأفراد من جميع الأعمار.
وتتضمن فعاليات شهر العلوم عرض أحدث الإنجازات والاكتشافات، وأنشطة تشجع على التعلم العملي والتفكير النقدي والتعاون، والجمع بين العلماء والباحثين والمعلمين والجمهور لتعزيز الحوار بينهم وإلهام علماء المستقبل وتسليط الضوء على أهمية العلم في مواجهة التحديات العالمية، وتؤدي فعاليات شهر العلوم دورا رائدا في تعزيز المعرفة العلمية، وإيقاد شغف الاكتشاف، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وابتكارا.
ويتضمن شهر العلوم لهذا العام مجموعة متنوعة من الموضوعات كل منها مصمم لاستكشاف الإنجازات العلمية والتقدم العلمي في الكويت والاحتفاء بها، فيما تشمل المواضيع الرئيسية لهذا العام: الأرض والفلك، والتغذية، والنفط والطاقة، والثورة الصناعية الرابعة، وعلوم المواد.

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