Thursday, 16 November 2023 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السكنية تستدعي 254 مواطنا للدفعة الثالثة من قسائم N4 في جنوب سعد العبدالله

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالثة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 254 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29/2/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 16 و19 نوفمبر وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 20 منه وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 22 منه.
وطالبت «السكنية» المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم بالحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وفيما يلي الاسماء :

0001

هادي ناصر هادي الهاجري

0002

عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي

0003

فايز فالح مناور العازمي

0004

فهد متاعب متعب العازمي

0005

سالم سيار محسن العنزى

0006

وليد سعيد زيد العازمي

0007

سعد مخلد صلبى المطيري

0008

فواز رويشد دليم الرشيدى

0009

سالم قلفيص ناصر الهاجرى

0010

مبارك حمود سعدون الطشه

0011

عبدالله مبارك فهد الداهوم

0012

نواف هادي فالح الرشيدي

0013

زامل عبدالله راشد الفجى

0014

فيصل متعب عبدالله الرشيدى

0015

حمد ساير اوسيمر العازمى

0016

فيصل ابراهيم عايد
الشمرى

0017

راشد ثلاب راشد الهاجري

0018

فهد حمود مناور الحبيني

0019

محسن عبدالله عايد العازمي

0020

عبدالله احمد عبدالله العبيد

0021

عمر سالم صويان العجمي

0022

احمد سالم سلمان غانم الغوينم

0023

حمدان مجبل فالح الداهوم

0024

محمد نومان مريزيق

0025

مشعل فالح مناور العازمي

0026

حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد

0027

طلال ناشى غنام العازمي

0028

فواز الحميدى معزى
العازمى

0029

فالح فهد ناصر الزعبي

0030

مشعل مرزوق عويتان العازمى

0031

جعيثن عبدالله مبارك العبيدان

0032

فيصل احمد مفرح العازمي

0033

خالد فالح مبارك الشمالي

0034

عادل مطلق جريد شداد المطيري

0035

فيصل مليح مهل الرشيدى

0036

يوسف مريط عواض
العازمى

0037

عبد الله دليم رفاعى
المطيرى

0038

ثامر علي عبدالله العيبان

0039

نايف منصور قنور منصور

0040

مشارى فهد ناصر العازمى

0041

فهد عوض فالح راعي الفحماء

0042

رائد عبدالرضا محمد علي التراكمه

0043

احمد فالح حمدان علي

0044

ليليه مجبل فلاح الهبيده

0045

عواض عجب عبدالله المطيري

0046

فايز عوض سحم الرشيدي

0047

عبيد علي راشد بريج العازمي

0048

عبدالله علي راشد العازمي

0049

فهد حمد عبدالله العزب

0050

خليفه عبدالله حمد الحميده

0051

عمار نوري جاسم الرامزي

0052

خالد فالح مرضى
العازمى

0053

بندر بدر الحميدى العبدلى

0054

مرزوق اضبيان مرزوق
العازمى

0055

طلال محمد عيد العدواني

0056

مبارك ماطر حمود العازمى

0057

فواز غانم سعيد العماني

0058

يوسف محمد عباس الميل

0059

سعد سلطان عبدالله السهلى

0060

مشارى فهد نواف الفضلي

0061

عبدالله مبارك خالد العازمي

0062

داهم راجح داهم القحطاني

0063

علي محمد علي
الشهاب

0064

هاني فهد عيسي الخضر

0065

شافي محمد شافي العجمي

0066

علي خميس عبدالله خضير

0067

مشعل عبدالهادي سعد العميره

0068

ابراهيم فيصل شهاب بوعركي

0069

عبدالله مبارك محمد الدوسري

0070

شبيب فهيد سالم العازمي

0071

بدر الحميدي مناور الخالدي

0072

احمد سالم قرموط الطشه الرشيدي

0073

احمد محمد علوش
العازمى

0074

حمد خلف غالب المطيري

0075

فالح سالم محمد
الهاجرى

0076

جمال صطام عبدالله العتيبي

0077

سلمان شبيب مبارك العازمي

0078

خالد عيسى موسى
القروى

0079

على جمال عيسى بلوشى

0080

مشارى حمد مفلح العازمي

0081

خالد عبدالله عضيب سعد

0082

محمد حمود فالح مجلاد العازمي

0083

نايف راشد فرحان العازمى

0084

مشاري مطر ادهام الزيد

0085

نايف رفاعي الدباغ العازمي

0086

ابراهيم علي صالح الرشيدي

0087

احمد عبدالله مرزوق الغريب

0088

سالم حمد عواد سالم

0089

نواف سعد ندا العازمي

0090

حمدان براك مصبح
العازمي

0091

سعود صالح قبلان الحيان

0092

عبدالله عيسى عبدالله الصايغ

0093

مشعل عطيه طه العنزى

0094

فهد ذياب نقا العازمي

0095

سعود سعد صقر المطيري

0096

عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى

0097

فيصل فهد على الخنفور

0098

خميس محمد ناصر العجمي

0099

عبدالرحمن مبارك محسن الدماج

0100

مهند نوار قطيم العتيبي

0101

بدر راشد جنبان
المرى

0102

خالد عبدالله ناصر العتيبي

0103

على سامى محمد العلى

0104

محمد ضويحي سلطان العجمي

0105

عبدالله محمد حمد العجمى

0106

فهيد عبدالله مبارك العازمي

0107

ضارى شعيفان عبيد العتيبي

0108

فاضل على عبدالرحمن المرى

0109

عبدالله عيسى حمزه الفيلكاوى

0110

عبدالله عبيسان الحميدي المطيري

0111

خالد محمد مسفر الهاجري

0112

علي عبدالمجيد سليمان سليمان

0113

عبدالهادى محمد مرزوق العواد

0114

مبارك محمد مرزوق العازمي

0115

مبارك سعد محمد العازمي

0116

جمعان حماد عامر العازمي

0117

محمد شبيب مبارك العازمي

0118

حمد ارشيد فالح العازمي

0119

فلاح سعد جليل الراجحي

0120

حمد سالم طالب المري

0121

مساعد ماجد جاسم العنزي

0122

نايف مبارك سالم العازمي

0123

منصور هادي نصار المحرول

0124

علي حسين سلطان البلام

0125

نايف محمد كميخ العجمى

0126

عبدالله ندا فهد المطيري

0127

سعود عايض حمد العجمي

0128

هادي عبدالمحسن مسفر العجمي

0129

نواف حجي ناصر غريبن

0130

فواز جلوى مطر
العازمى

0131

نايف رفعان وحير العجمي

0132

ناصر مبخوت محمد العجمى

0133

عبدالله حمود مرزوق هداب

0134

نواف على خالد الزعبى

0135

سليمان سبيل زايد العازمي

0136

حمود سعد محمد العازمي

0137

بدر محمد حمود سعد

0138

على عيد محمد العازمى

0139

سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي

0140

بدر مطلق حماد العازمي

0141

نصار عايض ناصر المطيري

0142

فواز هادى محمد النمران

0143

خالد وليد عبدالله العون

0144

محسن السيد محسن سعود الصواغ

0145

حمد ناصر نوار العازمي

0146

خالد محمد عبدالله الحوطي

0147

رجب مروان محمد عبدالقادر

0148

عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالله مظفر

0149

محمد يوسف يعقوب الخليفى

0150

عبيد سلمان سالم المطيرى

0151

فايز فالح راشد سالم

0152

بدر محسن عيد العازمي

0153

براك عبدالله يوسف ملك ال هيد

0154

محمد خالد حميد العازمي

0155

محمد فهد سعيد العجمي

0156

مشعل عبدالرزاق عبدالنبى العريان

0157

سلطان مقبل ردن الديحاني

0158

محمد سالم محمد بوعويان

0159

فيصل عبدالهادى سعد العميره

0160

طالب صقر جريش
العتيبى

0161

محمد خالد حسين المانع

0162

عوض مسعود محمد العجمي

0163

محمد فاضل فالح
العجمي

0164

محمد صغير محمد العجمى

0165

فايز راشد مسلم الشحومى

0166

احمد غازى شويش اللميع

0167

فرحان سعد حمود الزعبي

0168

عبدالله مطلق مرزوق العازمي

0169

مهنا عبدالمحسن ناصر المصيليت

0170

عبدالعزيز عبدالمحسن ناصر المصيليت

0171

بدر سعود مبارك العازمى

0172

عبدالله جاسم محمد الكندرى

0173

فايز عبدالله عبدالهادى الحجيلان

0174

محمد مزيد مرزوق العامر

0175

عبدالله محمد بادي العتيبي

0176

ثامر مرزوق فالح العازمي

0177

حسين على حسين الصالح

0178

منصور وسمي محمد الدوسري

0179

فيصل حمود غنيم الصويلح

0180

محمد مرزوق ضيف الله العتيبي

0181

طلال ناصر على بن بحلق

0182

نايف ناصر دغش
السهلى

0183

سامي صالح سبيل العازمي

0184

متعب راضي مسلم الدماج العازمى

0185

ناصر عبيد حجى
الرشيدى

0186

حسين عايض حسين العجمى

0187

فهد جازى متعب الرشيدى

0188

عبدالله عايض نبزان العازمي

0189

فايز مرزوق فلاح العازمي

0190

سلطان مدعث عبدالله العجمي

0191

محمد ماضى راشد الغريب

0192

فيصل مطلق مترك العجمي

0193

احمد مسلم سعران الدماج

0194

وليد خالد على العازمي

0195

منور فالح محمد العازمى

0196

على سالم مطلق العازمى

0197

احمد عقاب عبدالله العازمي

0198

فيصل خالد عيد العازمي

0199

سالم حمدان على بن بحلق

0200

صالح مطلق فلاح العازمي

0201

عبدالرحمن دخيل فلاح الرشيدي

0202

محمد عبدالله سلطان عرمان

0203

ناصر ثنيان محمد العراده

0204

انور حيدر خضير
دنبوه

0205

محمد شريد دليميك
العازمي

0206

عيد ربيع مسلوب الرشيدي

0207

فواز فهد محمد السعيد

0208

حزام زيد محمد انديله

0209

خالد شبيب رجا البغيلي

0210

سامى سعود سالم العازمى

0211

محمد ضيدان مسلم العجمي

0212

خالد عماش فهاد عماش

0213

جراح عايض معيفى
المطيري

0214

يوسف اسماعيل رمضان مال الله

0215

على سعد فهد الرميضى

0216

قحصان مفرح زايد العجمى

0217

فهد حمود محمد العتيبى

0218

علي مشعان غلوم اشكناني

0219

بدر مران رجيبان الحربي

0220

ناصر محمد سعد العجمى

0221

فهد غزاي بن معلا المطيري

0222

حمد مسعود طالب المري

0223

خالد رفاعى الدباغ العازمى

0224

ضاوي ناحي طالع المطيري

0225

محمد خليفه عبدالله المطيري

0226

جمعان سيف حمود العازمي

0227

خالد عوض دبيس الغريب

0228

طلال حنيف جابر
الحنيف

0229

مبارك زيد حمود
الهاجري

0230

احمد فالح خليفه العازمي

0231

نايف عبدالعزيز عبدالحميد بوحمد

0232

على منادى مطلق النمران

0233

على محسن على الحربي

0234

نادر مساعد محمد الحماد

0235

طارق بجران على العواد

0236

علي حسين مجبل العازمي

0237

طلال محمد مطلق العازمى

0238

عيد مبارك سالم بوضريس

0239

محمد راشد سلطان العجمى

0240

حمد عادل جاسم العبيد

0241

عبدالله فالح محمد
الدوسرى

0242

فهد على عبدالله العجمى

0243

فهد غضبان شبيب العازمى

0244

حبيب غلوم عبدالله حسن

0245

سعد محسن ماضى العجمى

0246

سعد هادى غنام السهلى

0247

فايز عبدالله غنام العتيبى

0248

عبدالله حيلان على الحربى

0249

فيصل خالد عبيد الدوسري

0250

جزاع شاعي حصيبان غالي

0251

فهد على محمد
العجمى

0252

ثامر فالح هلال المطيري

0253

بدر محمد فهد نفل

0254

ناصر محمد حمود الثويمر

MENAFN15112023000130011022ID1107433114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث