السكنية تستدعي 254 مواطنا للدفعة الثالثة من قسائم N4 في جنوب سعد العبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالثة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 254 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29/2/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 16 و19 نوفمبر وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 20 منه وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 22 منه.
وطالبت «السكنية» المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم بالحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وفيما يلي الاسماء :
0001
هادي ناصر هادي الهاجري
0002
عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي
0003
فايز فالح مناور العازمي
0004
فهد متاعب متعب العازمي
0005
سالم سيار محسن العنزى
0006
وليد سعيد زيد العازمي
0007
سعد مخلد صلبى المطيري
0008
فواز رويشد دليم الرشيدى
0009
سالم قلفيص ناصر الهاجرى
0010
مبارك حمود سعدون الطشه
0011
عبدالله مبارك فهد الداهوم
0012
نواف هادي فالح الرشيدي
0013
زامل عبدالله راشد الفجى
0014
فيصل متعب عبدالله الرشيدى
0015
حمد ساير اوسيمر العازمى
0016
فيصل ابراهيم عايد
الشمرى
0017
راشد ثلاب راشد الهاجري
0018
فهد حمود مناور الحبيني
0019
محسن عبدالله عايد العازمي
0020
عبدالله احمد عبدالله العبيد
0021
عمر سالم صويان العجمي
0022
احمد سالم سلمان غانم الغوينم
0023
حمدان مجبل فالح الداهوم
0024
محمد نومان مريزيق
0025
مشعل فالح مناور العازمي
0026
حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد
0027
طلال ناشى غنام العازمي
0028
فواز الحميدى معزى
العازمى
0029
فالح فهد ناصر الزعبي
0030
مشعل مرزوق عويتان العازمى
0031
جعيثن عبدالله مبارك العبيدان
0032
فيصل احمد مفرح العازمي
0033
خالد فالح مبارك الشمالي
0034
عادل مطلق جريد شداد المطيري
0035
فيصل مليح مهل الرشيدى
0036
يوسف مريط عواض
العازمى
0037
عبد الله دليم رفاعى
المطيرى
0038
ثامر علي عبدالله العيبان
0039
نايف منصور قنور منصور
0040
مشارى فهد ناصر العازمى
0041
فهد عوض فالح راعي الفحماء
0042
رائد عبدالرضا محمد علي التراكمه
0043
احمد فالح حمدان علي
0044
ليليه مجبل فلاح الهبيده
0045
عواض عجب عبدالله المطيري
0046
فايز عوض سحم الرشيدي
0047
عبيد علي راشد بريج العازمي
0048
عبدالله علي راشد العازمي
0049
فهد حمد عبدالله العزب
0050
خليفه عبدالله حمد الحميده
0051
عمار نوري جاسم الرامزي
0052
خالد فالح مرضى
العازمى
0053
بندر بدر الحميدى العبدلى
0054
مرزوق اضبيان مرزوق
العازمى
0055
طلال محمد عيد العدواني
0056
مبارك ماطر حمود العازمى
0057
فواز غانم سعيد العماني
0058
يوسف محمد عباس الميل
0059
سعد سلطان عبدالله السهلى
0060
مشارى فهد نواف الفضلي
0061
عبدالله مبارك خالد العازمي
0062
داهم راجح داهم القحطاني
0063
علي محمد علي
الشهاب
0064
هاني فهد عيسي الخضر
0065
شافي محمد شافي العجمي
0066
علي خميس عبدالله خضير
0067
مشعل عبدالهادي سعد العميره
0068
ابراهيم فيصل شهاب بوعركي
0069
عبدالله مبارك محمد الدوسري
0070
شبيب فهيد سالم العازمي
0071
بدر الحميدي مناور الخالدي
0072
احمد سالم قرموط الطشه الرشيدي
0073
احمد محمد علوش
العازمى
0074
حمد خلف غالب المطيري
0075
فالح سالم محمد
الهاجرى
0076
جمال صطام عبدالله العتيبي
0077
سلمان شبيب مبارك العازمي
0078
خالد عيسى موسى
القروى
0079
على جمال عيسى بلوشى
0080
مشارى حمد مفلح العازمي
0081
خالد عبدالله عضيب سعد
0082
محمد حمود فالح مجلاد العازمي
0083
نايف راشد فرحان العازمى
0084
مشاري مطر ادهام الزيد
0085
نايف رفاعي الدباغ العازمي
0086
ابراهيم علي صالح الرشيدي
0087
احمد عبدالله مرزوق الغريب
0088
سالم حمد عواد سالم
0089
نواف سعد ندا العازمي
0090
حمدان براك مصبح
العازمي
0091
سعود صالح قبلان الحيان
0092
عبدالله عيسى عبدالله الصايغ
0093
مشعل عطيه طه العنزى
0094
فهد ذياب نقا العازمي
0095
سعود سعد صقر المطيري
0096
عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى
0097
فيصل فهد على الخنفور
0098
خميس محمد ناصر العجمي
0099
عبدالرحمن مبارك محسن الدماج
0100
مهند نوار قطيم العتيبي
0101
بدر راشد جنبان
المرى
0102
خالد عبدالله ناصر العتيبي
0103
على سامى محمد العلى
0104
محمد ضويحي سلطان العجمي
0105
عبدالله محمد حمد العجمى
0106
فهيد عبدالله مبارك العازمي
0107
ضارى شعيفان عبيد العتيبي
0108
فاضل على عبدالرحمن المرى
0109
عبدالله عيسى حمزه الفيلكاوى
0110
عبدالله عبيسان الحميدي المطيري
0111
خالد محمد مسفر الهاجري
0112
علي عبدالمجيد سليمان سليمان
0113
عبدالهادى محمد مرزوق العواد
0114
مبارك محمد مرزوق العازمي
0115
مبارك سعد محمد العازمي
0116
جمعان حماد عامر العازمي
0117
محمد شبيب مبارك العازمي
0118
حمد ارشيد فالح العازمي
0119
فلاح سعد جليل الراجحي
0120
حمد سالم طالب المري
0121
مساعد ماجد جاسم العنزي
0122
نايف مبارك سالم العازمي
0123
منصور هادي نصار المحرول
0124
علي حسين سلطان البلام
0125
نايف محمد كميخ العجمى
0126
عبدالله ندا فهد المطيري
0127
سعود عايض حمد العجمي
0128
هادي عبدالمحسن مسفر العجمي
0129
نواف حجي ناصر غريبن
0130
فواز جلوى مطر
العازمى
0131
نايف رفعان وحير العجمي
0132
ناصر مبخوت محمد العجمى
0133
عبدالله حمود مرزوق هداب
0134
نواف على خالد الزعبى
0135
سليمان سبيل زايد العازمي
0136
حمود سعد محمد العازمي
0137
بدر محمد حمود سعد
0138
على عيد محمد العازمى
0139
سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي
0140
بدر مطلق حماد العازمي
0141
نصار عايض ناصر المطيري
0142
فواز هادى محمد النمران
0143
خالد وليد عبدالله العون
0144
محسن السيد محسن سعود الصواغ
0145
حمد ناصر نوار العازمي
0146
خالد محمد عبدالله الحوطي
0147
رجب مروان محمد عبدالقادر
0148
عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالله مظفر
0149
محمد يوسف يعقوب الخليفى
0150
عبيد سلمان سالم المطيرى
0151
فايز فالح راشد سالم
0152
بدر محسن عيد العازمي
0153
براك عبدالله يوسف ملك ال هيد
0154
محمد خالد حميد العازمي
0155
محمد فهد سعيد العجمي
0156
مشعل عبدالرزاق عبدالنبى العريان
0157
سلطان مقبل ردن الديحاني
0158
محمد سالم محمد بوعويان
0159
فيصل عبدالهادى سعد العميره
0160
طالب صقر جريش
العتيبى
0161
محمد خالد حسين المانع
0162
عوض مسعود محمد العجمي
0163
محمد فاضل فالح
العجمي
0164
محمد صغير محمد العجمى
0165
فايز راشد مسلم الشحومى
0166
احمد غازى شويش اللميع
0167
فرحان سعد حمود الزعبي
0168
عبدالله مطلق مرزوق العازمي
0169
مهنا عبدالمحسن ناصر المصيليت
0170
عبدالعزيز عبدالمحسن ناصر المصيليت
0171
بدر سعود مبارك العازمى
0172
عبدالله جاسم محمد الكندرى
0173
فايز عبدالله عبدالهادى الحجيلان
0174
محمد مزيد مرزوق العامر
0175
عبدالله محمد بادي العتيبي
0176
ثامر مرزوق فالح العازمي
0177
حسين على حسين الصالح
0178
منصور وسمي محمد الدوسري
0179
فيصل حمود غنيم الصويلح
0180
محمد مرزوق ضيف الله العتيبي
0181
طلال ناصر على بن بحلق
0182
نايف ناصر دغش
السهلى
0183
سامي صالح سبيل العازمي
0184
متعب راضي مسلم الدماج العازمى
0185
ناصر عبيد حجى
الرشيدى
0186
حسين عايض حسين العجمى
0187
فهد جازى متعب الرشيدى
0188
عبدالله عايض نبزان العازمي
0189
فايز مرزوق فلاح العازمي
0190
سلطان مدعث عبدالله العجمي
0191
محمد ماضى راشد الغريب
0192
فيصل مطلق مترك العجمي
0193
احمد مسلم سعران الدماج
0194
وليد خالد على العازمي
0195
منور فالح محمد العازمى
0196
على سالم مطلق العازمى
0197
احمد عقاب عبدالله العازمي
0198
فيصل خالد عيد العازمي
0199
سالم حمدان على بن بحلق
0200
صالح مطلق فلاح العازمي
0201
عبدالرحمن دخيل فلاح الرشيدي
0202
محمد عبدالله سلطان عرمان
0203
ناصر ثنيان محمد العراده
0204
انور حيدر خضير
دنبوه
0205
محمد شريد دليميك
العازمي
0206
عيد ربيع مسلوب الرشيدي
0207
فواز فهد محمد السعيد
0208
حزام زيد محمد انديله
0209
خالد شبيب رجا البغيلي
0210
سامى سعود سالم العازمى
0211
محمد ضيدان مسلم العجمي
0212
خالد عماش فهاد عماش
0213
جراح عايض معيفى
المطيري
0214
يوسف اسماعيل رمضان مال الله
0215
على سعد فهد الرميضى
0216
قحصان مفرح زايد العجمى
0217
فهد حمود محمد العتيبى
0218
علي مشعان غلوم اشكناني
0219
بدر مران رجيبان الحربي
0220
ناصر محمد سعد العجمى
0221
فهد غزاي بن معلا المطيري
0222
حمد مسعود طالب المري
0223
خالد رفاعى الدباغ العازمى
0224
ضاوي ناحي طالع المطيري
0225
محمد خليفه عبدالله المطيري
0226
جمعان سيف حمود العازمي
0227
خالد عوض دبيس الغريب
0228
طلال حنيف جابر
الحنيف
0229
مبارك زيد حمود
الهاجري
0230
احمد فالح خليفه العازمي
0231
نايف عبدالعزيز عبدالحميد بوحمد
0232
على منادى مطلق النمران
0233
على محسن على الحربي
0234
نادر مساعد محمد الحماد
0235
طارق بجران على العواد
0236
علي حسين مجبل العازمي
0237
طلال محمد مطلق العازمى
0238
عيد مبارك سالم بوضريس
0239
محمد راشد سلطان العجمى
0240
حمد عادل جاسم العبيد
0241
عبدالله فالح محمد
الدوسرى
0242
فهد على عبدالله العجمى
0243
فهد غضبان شبيب العازمى
0244
حبيب غلوم عبدالله حسن
0245
سعد محسن ماضى العجمى
0246
سعد هادى غنام السهلى
0247
فايز عبدالله غنام العتيبى
0248
عبدالله حيلان على الحربى
0249
فيصل خالد عبيد الدوسري
0250
جزاع شاعي حصيبان غالي
0251
فهد على محمد
العجمى
0252
ثامر فالح هلال المطيري
0253
بدر محمد فهد نفل
0254
ناصر محمد حمود الثويمر
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