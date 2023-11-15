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السعود تكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أن ملتقى جمعية إنسان الخيرية يسهم في الارتقاء بأداء الجمعيات الخيرية وفق أفضل الممارسات الإدارية بما يحقق فاعلية ونمو القطاع والذي يعد من أهم الركائز التنموية لجميع القطاعات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري خلال افتتاح ملتقى «إنسان الدولي لحوكمة العمل الخيري» أمس والذي استضاف متحدثين من السعودية وماليزيا والأردن والكويت.
وأضاف: انطلاقا من أهمية حوكمة العمل الخيري فقد قررت الجمعية إقامة هذا الملتقى لبحث تطوير العمل الخيري والمؤسسي، مشيرا الى ضرورة التعاون والعمل مع جميع الشركاء من أجل اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة، ومن هنا تلعب المنظمات الخيرية دورا بارزا بشكل متزايد في دعم أجندة التنمية المستدامة الدولية، كما يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في حل أزمات المناخ والمياه والغذاء والفقر، مشددا على أهمية تكاتف جهود الجميع لضمان تحقيق الأهداف واستدامتها.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية الشيخ د.عثمان الخميس: ان تدشين أعمال الملتقى يأتي إيمانا بأهمية حوكمة العمل الخيري نظرا لأن مؤسسات العمل الخيري مازالت حديثة العهد بمعايير الحوكمة، لذا فإن تناول متطلبات الحوكمة وأهم التجارب الدولية التي تم تطبيقها في بعض الدول الإسلامية يعتبر من الأولويات العلمية للجمعية.
ولفت الخميس الى ان الملتقى تناول محورين الأول «الأسس النظرية» ويشمل مفهوم حوكمة العمل الخيري والألفاظ ذات الصلة بمبادئه والعوامل المؤثرة فيه، والثاني «التجارب العلمية» وأثر تعليمات حوكمة العمل الخيري.
وأوصى الملتقي بما يلي: ضرورة تطبيق الحكومة لمواكبة التطور العالمي، ونشر الوعي وثقافة وقيم الحوكمة في مؤسسات العمل الخيري وخلق ثقافة المساءلة، واستخدام أساليب البرمجة الخطية الحديثة لقياس كفاءة العمل الخيري في ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة، وعمل دليل عام لممارسات الحوكمة كمرجع استرشادي للدولة بشكل عام ولقطاع العمل الخيري خاصة مع تحديثه بشكل مستمر ليواكب التغييرات والتطورات في مجال الحوكمة، وإنشاء إدارة لحوكمة العمل الخيري داخل كل جمعية أو مبرة خيرية وتبني منهج الحوكمة على مستوى الدولة.

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