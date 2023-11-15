بالفيديو الغانم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الأمريكية الدولية



د. شمايل الخالد: ضرورة مواكبة تطور وتقنيات الأمن السيبراني بالكويت تفادياً للتعرض لأي اختراق د. صفاء زمان لإدراج تخصصات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات



آلاء خليفة

عقدت الجامعة الأمريكية الدولية AIU صباح أمس مؤتمر «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني» الأول لدول مجلس التعاون الخليجي في فندق فورسيزونز الكويت، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات CITRA.

وقالت عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية أريج الغانم في تصريح لـ «الأنباء»: نؤمن بأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتبادل المعرفي للوصول إلى حلول مبتكرة لهذا التطور السريع، موضحة ان الجامعة ترعى تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وموجودة ضمن مناهجها الدراسية، لذلك تحرص على تنظيم تلك المنتديات الحافلة بورش العمل لخبراء من الكويت والسعودية والإمارات لإثراء خبرات الطلبة والأساتذة والارتقاء بمستواهم.

وأشارت الغانم إلى أن السعي مستمر لرفد الطلبة بمهارات البحث العلمي والقدرة على التفكير وحل المشكلات واستخدام الموارد على النحو الأحسن، مؤكدة أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي يتطلب تطورا سريعا في الأمن السيبراني لتفادي أي مخاطر.

بدوره، أوضح رئيس الجامعة الأمريكية الدولية د.مايكل بيشكو، ان المنتدى يمثل تجمعا حيويا للخبراء والمبتكرين من جميع الكويت ومجلس التعاون وخارجهما بهدف استكشاف وتعزيز فهمنا للتفاعل الديناميكي بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وتابع بيشكو: باعتبارنا عضوا رئيسا في مجلس التعاون الخليجي، فمنطقتنا تشهد ثورة تكنولوجية عميقة، حيث يوفر التكامل السريع للذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات فرصا هائلة، لكنه يبرز أيضا تحديات معقدة للغاية، مبينا قدرات الذكاء الاصطناعي على أتمتة العمليات المعقدة، وتعزيز التحليلات التنبؤية، وإحداث ثورة في عملية صنع القرار القائمة على البيانات وفي الجامعة الأمريكية الدولية قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي في أعمالنا اليومية وممارساتنا التعليمية ومع ذلك، فإن هذه التطورات تؤدي أيضا إلى مخاطر أخلاقية وأخرى تتعلق بالخصوصية وجميعها تتطلب استجابات فورية واستراتيجية.

وذكر أن المؤتمر يركز على الطبيعة المتعددة الأوجه للذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك الكشف عن التهديدات في الوقت الحقيقي وآليات الاستجابة التكيفية، والمخاطر المحتملة لاستغلال الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية المعقدة، موضحا أن تطوير أطر الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، وضمانات خصوصية البيانات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المرنة والمحصنة ضد الهجمات العدائية كانت من أبرز نقاشات المؤتمر.

وبين أن المؤتمر تضمن ورش عمل فنية وحلقات نقاشية وجلسات تعاونية منسقة بقيادة خبراء متخصصون، كما ركز المؤتمر على خوارزميات التعلم الآلي واستخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة بروتوكولات الأمان، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية، والآثار المستقبلية للذكاء الاصطناعي العام، ففي حين تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي العام سيستغرق عقودا من الزمن، مع توقعات تتراوح بين 20 و50 عاما، فإنه سيمثل تحولا كبيرا ويعدنا بإحراز تقدم غير مسبوق في مختلف القطاعات، لكنه يفرض أيضا تحديات أخلاقية وأمنية كبيرة.

وأكد أن المنتدى بمنزلة مهمة تعاونية لحماية مستقبلنا الرقمي وجهودنا وسوف تصنع المعيار المعتمد في منطقة الخليج وستسهم في صياغة الخطاب العالمي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

330 مشاركاً

من جانبها، ذكرت مديرة الأنشطة الطلابية في الجامعة الأمريكية الدولية آشلي هارت في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا الحدث يعتبر تجمعا دوليا مهما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حيث تم تسجيل أكثر من 330 مشاركا، مما يسلط الضوء على حجمه والاهتمام الكبير من صناع القرار في جميع أنحاء العالم، ويجذب كبار المسؤولين ونخبة من صانعي السياسات الحكوميين ومديري تكنولوجيا المعلومات والرؤساء التنفيذيين عبر القطاعات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

واعتبرت هارت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الحوارات رفيعة المستوى وتبادل الخبرات وتسهيل فرص التواصل لمواكبة التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

في السياق ذاته، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة إنتلماتيكس ورئيس مجموعة «S20» في السعودية والعضو في مجلس البرنامج الدولي الخاص بالعلوم والتابع لليونيسكو د.أنس الفارس، عن أن المؤتمر يجمع مجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لافتا الى ان المؤسسات الإدراكية مؤسسات تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي لأداء قراراتها الداخلية، مشيدا بجهود دول مجلس التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهناك اهتمام كبير بالمجالين.

المناهج الدراسية

من ناحيتها، أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.صفاء زمان في تصريح لـ «الأنباء» ان استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني مجال حساس ومهم، موضحة ان الذكاء الاصطناعي بدأ ينتشر بصورة كبيرة.

وأضافت زمان: أعتقد ان الدولة لا بد ان تركز على مثل تلك المجالات ليس فقط في تطبيقاتها وانما في التدريس، معربة عن أملها في ان تحذو الجامعات حذو الجامعة الأمريكية الدولية، مشددة على ضرورة ان تهتم الجامعات بتدريس تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن موادها الدراسية، مطالبة وزارة التربية بضرورة إقرار مناهج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجة في المراحل الدراسية المبكرة.

تطور متسارع

في السياق ذاته، أشارت الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي في وزارة الدفاع الشيخة د.شمايل الخالد إلى ان الأمن السيبراني مجال متسارع التطور، ما يتطلب مواكبة التطور في الأنظمة والتقنيات تفاديا للتعرض لأي اختراق.

وأشادت الخالد بالمؤتمر، مبينة ان هناك تطلعا للمشاركة في تطوير أنظمة الأمن السيبراني، مشيرة إلى ان الكوادر موجودة لقيادة هذا المجال ولكن ما تحتاج اليه الكويت التقنيات الحديثة والتدريب والمعرفة والتوعية.

من جهتها، بينت ممثلة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.ليال المنصوري، ان الهيئة الراعي الاستراتيجي للمؤتمر إيمانا منها بأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، باعتبارها لغة المستقبل، مشيرة إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في توعية الشباب والمقبلين على الدراسات الجامعية بأهمية هذا التخصص.

وشددت المنصوري على ان هناك حاجة لكوادر وطنية في هذا التخصص، مشيرة الى ان الهيئة مسؤولة عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعتبر الأساس لمخاطر وتهديدات الأمن السيبراني التي قد تتلقاها الكويت، بالتالي تسعى دائما لأن تضع احدث التقنيات لمكافحة هذه المخاطر والتهديدات.

في السياق ذاته، أكد الباحث في الجامعة الأمريكية الدولية والمشارك في المؤتمر د.محمد القطان، أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر والخاصة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لاسيما انها تخصصات يحتاج اليها سوق العمل الكويتي مستقبلا، مشيرا إلى ان المؤتمر يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين أثروا الحوار والنقاشات خلال جلسات المؤتمر وورش العمل المتخصصة. وقالت الكاتبة د.ندى المطوع إن المؤتمرات المهتمة بالتكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص يجب ألا تتوقف، وتكون حوارا دائما بين المختصين والمهتمين وأفراد المجتمع بشكل عام.