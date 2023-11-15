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مؤتمر السلامة والبيئة واصل فعالياته 13 ورشة تدريبية وجلستان حواريتان

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
لليوم الثاني على التوالي، تواصلت فعاليات مؤتمر ومعرض جمعية المهندسين الكويتية «الصحة والسلامة والبيئة» بالشراكة مع جامعة الكويت ممثلة في كلية الهندسة والبترول برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، حيث بلغ عدد الحضور خلال الافتتاح والجلستين الحواريتين الرئيسيتين نحو 700 شخص. كما شارك في المؤتمر متخصصون من جهات عامة وخاصة على مدار يومين، وصاحب المؤتمر 13 ورشة تدريبية، بهدف تأهيل كوادر كويتية تلبي احتياجات الدولة والمجتـمع في هذا المجال.
الجلسة الأولى
وعقدت الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر بعنوان «المرأة وتحديات الصحة والسلامة والبيئة» وادارتها نائب رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية في جمعية المهندسين م.حنان المحمد، وبمشاركة كل من، عضو المجلس الأعلى للتخطيط م.سارة أكبر، وعضو المجلس البلدي ورئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي م.علياء الفارسي، وعضو المجلس البلدي السابق م.مها البغلي، ونائبة العضو المنتدب ومدير التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة البترول الكويتية م.شيماء الغنيم.
الجلسة الثانية
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان «تحديات العامل في بيئة العمل» وأدارها رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية في جمعية المهندسين د.عادل الحمر، وشارك فيها مدير إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية في الهيئة العامة للصناعة د.محمد المطيري، ومدير إدارة الطوارئ الطبية مدير إدارة الصحة المهنية سابقا والخبير في الصحة المهنية د.أحمد الشطي، واستشاري طب مهني وبيئي وناشط صحة عامة ومحاضر في كلية الطب د.ساجد العبدلي، ود.خالد العلي من قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ومستشار طبي في شركة ناقلات النفط الكويتية وطبيب معتمد من الهيئة البحرية النرويجية د.فهد العبيد. وقد نظم المؤتمر بجهود تطوعية ذاتية لنحو 100 متطوع ومتطوعة من المهندسين الكويتيين. وتطرقت الورش التدريبية المصاحبة للمؤتمر الى عدة موضوعات منها «الدور الحاسم للعامل البشري في مكان العمل وقواعد (كود) للوقاية من الحريق في قوة الاطفاء العام وخلق ثقافة السلامة، وكيفية استفادة الشركات من الايزو 45001 والعمل بأمان في بيئة خطرة وأفضل طريقة لتعزيز السلامة وتقييم المخاطر وإدارتها والتحقق الفعال في الحوادث لمنعها مستقبلا والقيادة الدفاعية الاحترازية لإنقاذ الأرواح وبرامج الحفاظ على السمع.

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