بالفيديو الجسار ضرورة الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم

العدواني: شكر من القلب لكل من دعمني ووقف إلى جانبي وأعد بالمزيد من الإنجازات لوطني



ندى أبونصر

أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار على ضرورة الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، والاستفادة من قدراتهم في تنمية المجتمع، مشيرا الى ان الدستور الكويتي يحفظ حقوق كل الفئات ويجب التكاتف لتحقيق المساواة في الحياة الكريمة للجميع بما فيها التسهيلات اللازمة لمختلف الشرائح.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها الكفيف المبدع عبدالرحمن العدواني أول من أمس بعنوان «مع جزيل شكري يا وطني2» على مسرح المكتبة الوطنية تزامنا مع الذكرى الـ61 لصدور الدستور والتصديق عليه، وإنجازه الدستور الكويتي السمعي الاول، بحضور العديد من الشخصيات وممثلي الهيئات الحكومية والخاصة، ومنها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن.

وقال الجسار ان المتاحف في الكويت بها بعض جوانب النقص ويجب تعديلها، موضحا ان هناك توجها في المتاحف العالمية لتشمل «الحسي والبصري والسمعي» وتكون مدمجة في مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.

بدوره، قال الكفيف عبدالرحمن العدواني إنه حقق إنجازا وطنيا كويتيا عالميا هو الأول من نوعه، حيث تم تحويل مواد الدستور المكتوبة بالخط البصري إلى مواد سمعية متاحة للجميع، مبينا انه قام بتسجيلها بصوته كاملة، وأصبح أول كفيف في العالم يسجل دستور بلده بصوته.

وأضاف العدواني: شكر من القلب للجميع ولكل من دعمني وللجنود المجهولين الذين وقفوا الى جانبي، واعدا بالمزيد من الإنجازات للوطن الحبيب.

وفي ختام الفعالية قام عبدالرحمن العدواني بتكريم جميع الشخصيات والجهات الداعمة له في إنجازه المتمثل بإطلاق الدستور الكويتي السمعي الذكي الأول.