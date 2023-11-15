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الصندوق الكويتي للتنمية شارك في مؤتمر ومعرض بوابة التدريب العالمية

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك الصندوق الكويتي للتنمية في مؤتمر بوابة التدريب العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي أقيم تحت عنوان «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من غايات التنمية المستدامة في مجال الإعلام والصحة والترفيه ضمن رؤية كويت جديدة 2035»، سعيا لإدماجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية، وأقيم المؤتمر في جامعة الكويت خلال الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر.
كما شارك الصندوق في المعرض المصاحب للمؤتمر ومن خلال جناحه الخاص، حيث استعرض مطبوعاته وإصداراته الاعلامية التي تبرز دوره التنموي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
من جهتها، قالت مديرة بوابة التدريب العالمية كفاية العلبان إن المؤتمر يهدف الى مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، للمساهمة في تحسين حياتهم وحياة أسرهم من خلال مد جسور التعاون بين مختلف القطاعات في المجتمع المدني، ليصبح المجتمع الكويتي أكثر شمولا للجميع دون تمييز بسبب الإعاقة.
وأضافت العلبان ان الشراكة مع الصندوق لها أهمية كبيرة حيث يمتد التعاون بين الصندوق الكويتي وبوابة التدريب العالمية لأكثر من 10 سنوات حتى الآن، مما ساهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة المعني بتعزيز الشراكة العالمية.
ولا يدخر الصندوق الكويتي جهدا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، بالأخص القضايا التي تدور حول أهمية تنمية الوعي الإعلامي تجاه أشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توفير الخدمات الصحية لذوي الإعاقة.

MENAFN15112023000130011022ID1107433108

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