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10 أطنان مواد إغاثية حملتها الطائرة الـ 20 إلى غزة

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت أمس الأربعاء الطائرة الإغاثية الـ 20 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الإغاثية الضرورية والعاجلة لأهل غزة من حملة «فزعة لفلسطين».
وأكد نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة «فزعة لفلسطين» عمر الثويني لـ «كونا» قبيل الإقلاع أن حمولة الطائرة عبارة عن حوالي 5 أطنان من المواد الغذائية وفي جانب الإيواء تحمل الرحلة حوالي 3 أطنان من البطانيات وفي قطاع الدواء حوالي 2 طن من الكراسي المتحركة.
وأشاد الثويني بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية والجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية التي أسفرت عن سرعة إنجاز الجسر الجوي الكويتي الهادف إلى تيسير وصول المستلزمات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد سعي الجمعية الكويتية للإغاثة مع شركائها وداعميها داخل الكويت وخارجها إلى الاستمرار في تسيير الرحلات الإغاثية المحملة بالمساعدات.

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