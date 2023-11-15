10 أطنان مواد إغاثية حملتها الطائرة الـ 20 إلى غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) توجهت أمس الأربعاء الطائرة الإغاثية الـ 20 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الإغاثية الضرورية والعاجلة لأهل غزة من حملة «فزعة لفلسطين».
وأكد نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة «فزعة لفلسطين» عمر الثويني لـ «كونا» قبيل الإقلاع أن حمولة الطائرة عبارة عن حوالي 5 أطنان من المواد الغذائية وفي جانب الإيواء تحمل الرحلة حوالي 3 أطنان من البطانيات وفي قطاع الدواء حوالي 2 طن من الكراسي المتحركة.
وأشاد الثويني بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية والجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية التي أسفرت عن سرعة إنجاز الجسر الجوي الكويتي الهادف إلى تيسير وصول المستلزمات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد سعي الجمعية الكويتية للإغاثة مع شركائها وداعميها داخل الكويت وخارجها إلى الاستمرار في تسيير الرحلات الإغاثية المحملة بالمساعدات.
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