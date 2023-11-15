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وكلاء المواصلات الخليجيون بحثوا موعد تنفيذ مشروع سكة الحديد

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ25 في مسقط اتفاقية ربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد وتحديد موعد تنفيذ وتشغيل المشروع.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع عددا من الموضوعات، أبرزها سير العمل في مشروع سكة الحديد بدول المجلس وميزانية الهيئة الخليجية للمشروع لعام 2024 وحماية المشاريع الخليجية المشتركة واستراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس). وناقشت اللجنة كذلك الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان للسفن وتسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية بصفة مراقب إلى جانب مناقشة مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في مؤتمر الأطراف الدولية الـ28 لتغير المناخ.
وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل العمانية خميس الشماخي خلال الاجتماع إن قطاع النقل والمواصلات تتجلى أهميته ودوره الحيوي في التنمية الشاملة كونه أحد المرتكزات الأساسية وقطاعا رافدا لبقية القطاعات الاقتصادية.
وأكد الشماخي أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لتطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات عبر استكمال الربط والتكامل البيني وتشجيع القطاع الخاص والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة.
وذكر أن الهدف من مشروع سكة الحديد تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة بين دول المجلس وذلك بتكامل الربط بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسة وتعزيز دورها الاقتصادي.
وأضاف أن الربط السككي يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الأسواق في آسيا وأوروبا وبقية دول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود.
وأفاد بأن دول المجلس تتجه إلى تحقيق مبادرات ومشاريع الحياد الصفري الكربوني وتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي، ما يضمن وضع دول المجلس على خريطة العالم كدول رائدة في هذا الشأن.

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