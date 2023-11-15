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سفراء وديبلوماسيون تضافر الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي أضحى ضرورة ملحة

11/15/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد الديبلوماسي الوزير المفوض د.مبارك الهاجري إن المعهد دأب على استضافة العديد من الندوات المهمة بشكل مستمر التي تعود بالنفع على منتسبي وزارة الخارجية والمشاركين فيها من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والجهات المشاركة.
جاء ذلك خلال ندوة أقامها معهد (سعود الناصر الصباح) الديبلوماسي للتعريف بمؤتمر التغير المناخي (كوب 28) الذي سيعقد في الإمارات نهاية الشهر الجاري بمشاركة سفراء كل من الإمارات والهند وأستراليا والفلبين ونيكاراغوا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) لإقليم الخليج العربي.
وأشار الهاجري إلى أهمية تسليط الضوء على خطورة ظاهرة التغير المناخي خصوصا مع اقتراب عقد مؤتمر (كوب 28) في الإمارات لبيان الجهود الدولية في هذا الشأن، لافتا إلى ضرورة زيادة الوعي وبذل مزيد من الجهود لحل هذه المشكلة العالمية.
وتساءل عما إذا كان هناك إلزام للدول لتنفيذ ما تتعهد به بشأن تقليل نسب الانبعاث الكربوني خلال مؤتمرات المناخ السابقة؟ لافتا إلى ضرورة فرض عقوبات وإجراءات على الدول غير الملتزمة بما جاء في المؤتمرات المناخية السابقة خصوصا أنها مسؤولية مشتركة لحماية كوكب الأرض ولا بد من التحرك الجاد لحلها، خصوصا ان توصيات هذه المؤتمرات هي لصالح كوكب الأرض بأجمعه.
وطالب برفع نسبة الوعي في المجتمعات ابتداء من الأسرة بكيفية العمل على تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية والطرق لعمل لذلك.
وكشف عن وجود اختبار لموظفي الخارجية السبت 18 الجاري في جامعة الكويت بترتيب وتنظيم من قبل الجامعة وبعد ظهور النتائج يتم إجراء المقابلات في الخارجية ومن ثم الانتساب للمعهد الديبلوماسي لمدة عام دراسي كامل.
من جهته، قال السفير الإماراتي لدى البلاد د.مطر النيادي في كلمته خلال الندوة إن استضافة الإمارات لمؤتمر التغير المناخي تأتي لحشد الجهود وتقليل آثار التغير المناخي ومواجهة التحديات أمام دول العالم من هذه الظاهرة.
وأوضح النيادي أن بلاده ستركز خلال المؤتمر على المياه لأنها إحدى أهم ركائز الحياة وضرورة تحسين جودة الحياة من خلال الاستهلاك والإنتاج وتخفيف الضغط على المياه والمحافظة عليها، إذ تبين الدراسات أنه في عام 2025 ستكون هناك مشكلة في المياه وأن ثلثي سكان العالم سيتأثرون بذلك.
وذكر أن (كوب 28) سيركز على أمور تتعلق بالأمن والسلامة ووضع حلول لإنتاج المياه وخفض الاستهلاك الخاطئ للمياه في الزراعة والحفاظ على شبكة الأنابيب لنقل المياه وغيرها، كما سيتم التركيز على التطبيق العملي والفعلي للحد من مشكلة التغير المناخي وليس فقط وضع التزامات على الدول إلى جانب التسريع بتحول الطاقة وحماية الأرض لمنع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من درجة ونصف الدرجة.
من جهتها، أكدت السفيرة الأسترالية لدى البلاد ميليسا كيلي أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop 28 والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لبلادها وهو استمرار لجهود المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ والآثار المترتبة عليه، حيث إن هذه القضية تعتبر قضية وطنية أمنية تهدد العالم.
ولفتت في تصريحات صحافية إلى ان بلادها تسعى إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 43% بحلول عام 2030، وصولا إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، مشيرة إلى ان ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة وضرورة تضافر الدولية.
من ناحيته، قال سفير نيكاراغوا لدى البلاد محمد لاشتر إن بلاده إحدى الدول الفقيرة لكنها تؤدي دورا كبيرا في التغير المناخي، واصفا إياه بأنه «مرض ووباء» يصيب جميع دول العالم وجميعها ستتأثر في حال عدم التعاون لحل هذه المشكلة، حيث إن الأضرار ستكون وخيمة.
وأوضح لاشتر أن الدراسات توقعت زيادة معدل درجات الحرارة في عام 2100 من درجة إلى ست درجات مئوية تقريبا، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب البحر والأعاصير والتلوث وزيادة الأمراض وغيرها تعتبر مؤشرات للتغير المناخي.
من جانبه، قال سفير الهند لدى البلاد د. ارش سويكا إن التغير المناخي له علاقة كبيرة بممارسات الإنسان الخاطئة وله تأثير كبير وهي بالفعل جائحة ووباء ولا بد أن تكون هناك التزامات وجهود عالمية وتشريعات سليمة وصحيحة لإعادة الحياة لكوكبنا.
من جانبها، أكدت رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) لإقليم الخليج العربي د.أميرة الحسن الحاجة الملحة لأن تسهم المدن في حل مشكلة التغير المناخي خصوصا أن الدول صناعية ومتطورة وتركز على الصناعة والمصانع وهناك 60% من الانبعاثات التي تؤثر على المناخ.
بدوره، أشار القائم بالأعمال في سفارة الفلبين لدى البلاد آرون لوزادا إلى أهمية هذه المؤتمرات السنوية بشأن العمل المناخي للتوعية والتعاون الإقليمي في هذا الجانب، مبينا أن هناك أبعادا اجتماعية وبيئية لهذه الظاهرة ولا بد من وضع تدابير لتقوية القدرات البشرية والمؤسسية للتعامل مع مشاكل التغيير المناخي والتخفيف منها والتكيف معها.

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