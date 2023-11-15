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تعاون بين الكويت والبرتغال في مجال النقل الجوي

11/15/2023 11:32:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّعت الإدارة العامة للطيران المدني مع سلطة الطيران المدني في جمهورية البرتغال اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تحديث الترتيبات الثنائية وتنظيم التشغيل الجوي بينهما في مجال الطيران المدني.
وأوضح مدير عام الطيران المدني بالتكليف رئيس وفد الكويت لهذه المباحثات عماد الجلوي في اتصال هاتفي مع «كونا» أن الاتفاقية تتضمن قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية وتأخذ بالاعتبار النمو المستمر في حركة النقل الجوي للركاب والشحن.
وأكد الجلوي أن الاتفاقية تنسجم مع تحديث سياسة الإدارة لفتح الأجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي.
وذكر أنه من المهم ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعزز حركة النقل الجوي علاوة على تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، كما تتيح خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين بين البلدين وتلبي متطلبات الناقلات الجوية الوطنية.
من جانبه، أشاد سفيرنا لدى جمهورية البرتغال حمد الهزيم، في تصريح مماثل لـ «كونا»، بأهمية مثل هذه الاتفاقيات في مجال الخدمات الجوية التي تسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين الصديقين.
وأشار الهزيم إلى أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الكويت وجمهورية البرتغال ضمن الإطار العام للتعاون في عدد من المجالات المهمة.

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