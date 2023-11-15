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بريطانيا تصريح السفر الإلكتروني في فبراير 2024

11/15/2023 11:32:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب و«كونا»
أكدت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس لـ «الأنباء» أن تصريح السفر الإلكتروني للكويتيين سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير 2024.

وأعلنت بريطانيا دخول نظام «تصريح السفر الإلكتروني» الخدمة رسميا لتعويض نظام التأشيرات السابق الذي طبق على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحافي ان النظام الجديد دخل الخدمة اولا على مواطني دولة قطر قبل ان يشمل باقي دول مجلس التعاون ومنها الكويت، بالإضافة إلى مواطني الأردن بداية من 22 فبراير المقبل.

وأوضح البيان ان من يرغبون في زيارة المملكة المتحدة بداية من 22 فبراير المقبل عليهم التسجيل عبر تطبيق النظام الجديد ابتداء من الأول من ذات الشهر.

وأضاف ان الحصول على «تصريح السفر الإلكتروني» سيكون أسرع ولا يكلف سوى عشرة جنيهات (12.5 دولارا) كما انه متعدد السفرات وصالح لمدة سنتين.

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