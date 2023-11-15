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صرف دعم العمالة للكويتيين في عقود العمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة

11/15/2023 11:32:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وافق مجلس الوزراء على صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في عقود مقاولي العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة، وذلك تشجيعا على العمل بتلك العقود، وإنصافا لهم بمساواتهم بالعاملين بعقود مقاولي القطاع النفطي.

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