الديوان إعادة تشغيل النظم المتكاملة للتوظيف اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقأكد مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على تحديث النظم المتكاملة، بهدف تحسين الأداء، وتعزيز الأمان والخصوصية، ودعم تقنيات جديدة، مما يسهم في تطوير تجربة المستفيدين بصفة عامة والتوظيف بصفة خاصة وضمان استمرارية النظم بشكل فاعل.

وطمأن بأنه سيتم استئناف عمل النظم المتكاملة اعتبارا من اليوم الساعة 11:30 صباحا بعد أن تم إيقافها منذ الساعة 1:30 بعد ظهر أمس.

وقال مصدر آخر

لـ «الأنباء» إن رفض المواطن صاحب الترتيب الأول الترشيح للعمل لا يجمد حق المواطنين المسجلين للتوظيف التاليين له في الترتيب.

وأوضح أن لائحة الترشيح للتوظيف تحافظ على حقوق جميع المواطنين في الحصول على فرصة توظيف متساوية من دون أن يؤثر رفض صاحب الترتيب الأول فرصة العمل المرشح لها.

وبين أن اللائحة تنص على نقل «رافض الترشيح» إلى قائمة أخرى غير قائمة المؤهلين للترشيح، وبذلك تلقائيا ينتقل صاحب الترتيب الثاني إلى الترتيب الأول ويعطى الأولوية في الترشيح للتوظيف.

هذا، ولفت مصدر ثالث إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص باستبدال الإجازات جاء تحت رقم 2 لسنة 2022 وليس تحت رقم 22.

وأضاف قائلا: من المنتظر أن تتم مخاطبة الجهات الحكومية برقم القرار الصحيح الذي ورد بالخطأ في تعميم ديوان الخدمة المدنية في 9 الجاري المتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد لاستبدال الإجازات.





وقف العمل على النظم المتكاملة لـ " الديوان " اليوم واستئنافها غداً





نظرا لأعمال التحديث على النظم المتكاملة ، علمت "الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية أوقف العمل عليها اليوم الأربعاء من الساعة 1:30 بعد الظهر ، على أن يستأنف العمل عليها غدا الخميس الساعة 11:30 صباحا.

ونبه الديوان على ضرورة تواجد جميع الموظفين خلال فترة التحديث بالقرب

من

أجهزتهم.





قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "2" وليس "22" الخاص باستبدال الإجازات





أوضح مصدر لـ " الأنباء" أن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص باستبدال الإجازات جاء تحت رقم 2 لسنة 2022 وليس تحت رقم 22.

وقال المصدر إنه من المنتظر أن تتم مخاطبة الجهات الحكومية برقم القرار الصحيح الذي ورد بالخطأ في تعميم ديوان الخدمة المدنية في 9 الجاري المتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد لاستبدال

الإجازات.





لا تجميد لحق المواطنين المسجلين للتوظيف في حال رفض صاحب الترتيب الأول الترشيح



قال مصدر لـ " الأنباء"، إن رفض المواطن صاحب الترتيب الأول الترشيح للعمل لا يجمد حق المواطنين المسجلين للتوظيف التاليين له في الترتيب.

وأوضح المصدر أن لائحة الترشيح للتوظيف تحافظ على حقوق جميع المواطنين في الحصول على فرصة توظيف متساوية من دون أن يؤثر رفض صاحب الترتيب الأول فرصة العمل المرشح لها.

وبين أن اللائحة تنص على نقل "رافض الترشيح" إلى قائمة أخرى غير قائمة المؤهلين للترشيح، وبذلك تلقائيا ينتقل صاحب الترتيب الثاني إلى الترتيب الأول ويعطى الأولوية في الترشيح

للتوظيف.