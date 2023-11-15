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92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية

11/15/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية.
وأيد 92% من القراء تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية ، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية.









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