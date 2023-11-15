92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية

92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية
التاريخ
11/15/2023 11:25:44 PM
(MENAFN
- Youm7) في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية.
وأيد 92% من القراء تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية ، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات على حرم السكك الحديدية.
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