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وزير الزراعة التونسى يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع سويسرا فى القطاع الزراعى

11/15/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى عبد المنعم بلعاتى، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا في القطاع الزراعى، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التي أثرت على الأمنين الغذائي والمائي.

واستعرض بلعاتي - خلال لقائه مع سفير سويسرا بتونس جوزيف فليب رينجولى - أوجه التحدّيات التي يواجهها القطاع الزراعى، منوها بأهمية زيادة حجم التبادل التجاريّ بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص المنتجات الزراعية، وعلى رأسها زيت الزيتون.

من جانبه أكّد السفير السويسرى حرص بلاده على دفع التعاون الثنائي؛ بما يستجيب لتطلعات وأولويات الجانب التونسي؛ لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، ومواصلة المباحثات لتحسين حجم التبادل للمنتجات الزراعية بين البلدين.







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