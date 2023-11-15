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منظمة التحرير الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمستشفى الأردنى فى غزة

11/15/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Youm7) أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمُحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة؛ والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادره.


وقال الشيخ - في إفادة صحفية مقتضبة - "ندين، بشدة، استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وهو المستشفى المقام بإرادة ملكية لتقديم العلاج للمواطنين في قطاع غزة".








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