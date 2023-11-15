العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذى لليونسكو رسميًا

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة التربية العراقية، الأربعاء، فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو رسميا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء عقب فوز العراق في الانتخابات الحاسمة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد مرور 38 عامًا من الانتظار.

بهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبر منصة (إكس) وفقا لما نقلته (واع)، بالتهاني بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تمثل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم.

وأكد السوداني أن عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تمثل استحقاقا طبيعيا، وهي تقع أيضا ضمن سياسة الحكومة وبرنامجها في استعادة مكانة العراق في كل المحافل الدولية.



