الكويت تدين وتستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلى محيط المستشفى الأردنى بغزة

MENAFN - Youm7) أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى من عمل غير إنساني بقصف محيط المستشفى الميدانى الأردنى بغزة مما أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى بجروح خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجموعة من المدنيين.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان الأربعاء، أن دولة الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد هذا الاعتداء السافر والذي يثبت يقينا بأن قوى الاحتلال الإسرائيلي لا تراعي القوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ولا مناشدات المجتمع الدولي.

وطالبت دولة الكويت، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإيقاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي أصبحت تطال المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها بشكل يومي ضد شعب أعزل.