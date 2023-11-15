الكويت تدين وتستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلى محيط المستشفى الأردنى بغزة

(MENAFN
- Youm7) أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى من عمل غير إنساني بقصف محيط المستشفى الميدانى الأردنى بغزة مما أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى بجروح خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجموعة من المدنيين.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان الأربعاء، أن دولة الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد هذا الاعتداء السافر والذي يثبت يقينا بأن قوى الاحتلال الإسرائيلي لا تراعي القوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ولا مناشدات المجتمع الدولي.
وطالبت دولة الكويت، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإيقاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي أصبحت تطال المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها بشكل يومي ضد شعب أعزل.
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