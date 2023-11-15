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خارجية السودان تدين قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

11/15/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية السودانية قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أمس الأول.

وذطرت الخارجية السودانية فى بيان اليوم ، إن هذا العدوان يجسد تمادي إسرائيل في تدمير غزة، وإبادة أو ترحيل شعبها قسرا.

وأضافت الخارجية السودانية: ومن الواضح أن إسرائيل تنتهج سياسة مقصودة باستهداف المؤسسات الإنسانية والمرافق الضرورية في غزة وتعطيل أي جهود للإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية وذلك لإخلاء غزة من سكانها.

ودعت الخارجية السودانية، المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد هذه الممارسات واتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي يتعرض لها.








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