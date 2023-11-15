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5 مستندات للحصول على الخدمة.. إجراءات تركيب عداد مياه منفصل لوحدة سكنية

11/15/2023 11:25:40 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات تركيب عداد مياه منفصل لوحدة سكنية، مشيرة إلى أنها تشمل (التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه، وسداد قيمة رسوم المعاينة، ومن ثم توجيه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي، وإدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد، وسداد قيمة المديونية).



وحددت الشركة المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، على النحو التالي:

1- توفير صورة من عقد الإيجار أو التمليك.

2- توفير إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

3- توفير إيصال المياه الخاص بالعقار.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.

5- حضور مالك الشقة شخصيا.



وأوضحت الشركة إجراءات توصيل المياه للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، والتي تشمل قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة وسداد قيمة المعاينة والملف، وإجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، وقيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط) واستخراج التصاريح اللازمة للحفر، ومن ثم قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن، وتنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية، وتوقيع العميل للعقد، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:



- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- سند الحيازة او الملكية.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكى للمكان.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

- إيصال مياه من أقرب جار.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- أي مستند آخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.












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