تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر خلال نوفمبر

MENAFN - Youm7) أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

1- بدء برنامج فطام المساحات المرشحة للكسر والتوريد خلال المرحلة الأولى بحيث لا تقل مدة الفطام عن 30 يوم.



2- البدء في عزيق مساحات الغرس الخريفي وزراعة المحصول المحمل والانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر.

3- تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى للقصب الخريفى بعد العزيق.

4-بدء الاستعدادات لبداية موسم العصير بالارتباط مع الأيدى العاملة ووسائل النقل المختلفة طبقاً لخطة الكسر ومراجعة مراقبة التخصصية فى ذلك.

5- استمرار ري مساحات المراحل الأخرى من خطة الكسر والتوريد مع عدم الإسراف فيه حتى لا يرقد المحصول.

6- استمرار التوعية بعدم تطويش المحصول أو توريقه.

7- تربيط المساحات المحتمل رقادها من المحصول.

8- استمرار مكافحة الآفات الحشرية إن وجدت.







