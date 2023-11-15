الاحتفال غدا بمرور 3 سنوات على انطلاق حركة عالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم

MENAFN - Youm7) قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ستحتفل غدا الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023، بمرور 3 سنوات على انطلاق الحركة العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم.

وفي عام 2020، قرر 194 بلداً القضاء على السرطان لأول مرة، وأطلقت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم باعتباره مشكلة صحية عمومية.

وقد حفزت هذه الاستجابة التاريخية لدعوة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للعمل في عام 2018 حركة اجتماعية وأشعلت شرارة تقليد سنوي جمع المجتمعات في جميع أنحاء العالم معًا في يوم العمل من أجل القضاء على سرطان عنق الرحم.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن سرطان عنق الرحم يصيب أكثر من نصف مليون امرأة كل عام، ويقتل ربع مليون امرأة، حيث تموت امرأة واحدة بسبب سرطان عنق الرحم كل دقيقتين، مما يجعله أحد أكبر التهديدات التي تهدد صحة المرأة، وكل واحدة منها تمثل مأساة، ويمكننا منعها.

وقالت إنه لا يتم تشخيص معظم هؤلاء النساء في وقت مبكر بما فيه الكفاية، ويفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة، وإذا لم نتحرك فإن الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم سوف ترتفع بنحو 50% بحلول عام 2030، ويصيب سرطان عنق الرحم النساء في مقتبل العمر، تقوم هؤلاء النساء بتربية الأطفال ورعاية أسرهن والمساهمة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتهن.

وأوضحت أن 9 من كل 10 نساء يتوفين بسرطان عنق الرحم يعيشون في البلدان الفقيرة، وهذا يعني أن بعض النساء الأكثر ضعفاً في عالمنا يموتن دون داع، لا يمكن أن يكون ذلك عادلاً، لكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، يعد سرطان عنق الرحم أحد أكثر أشكال السرطان التي يمكن الوقاية منها وعلاجها، طالما تم اكتشافه مبكرًا وإدارته بشكل فعال، كما أن الوقاية والعلاج المبكر فعالان للغاية من حيث التكلفة، إن لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري هي اختراعات رائعة

وقالت المنظمة، يتمثل التحدي الذي يواجهنا في ضمان تطعيم جميع الفتيات على مستوى العالم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وفحص كل امرأة يزيد عمرها عن 30 عامًا وعلاجها من الآفات السابقة للسرطان، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تقنيات واستراتيجيات مبتكرة، ويتعين علينا أن نعمل على تحسين القدرة على الوصول إلى تشخيص وعلاج السرطانات الغازية في مراحلها المبكرة، وضمان توافر الرعاية التلطيفية للنساء اللاتي يحتجن إليها، ويجب دمج كل هذه الخدمات في أنظمة صحية قوية تهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة.

لقد أظهرت البلدان ذات الدخل المرتفع الطريق، وفي العديد من هذه البلدان، أصبح سرطان عنق الرحم شيئاً من الماضي، لقد حان الوقت للتخلص العالمي.

واكد تيدروس، إنه خلال حملتي في عام 2016، تعهدت بدعم القضاء على سرطان عنق الرحم على مستوى العالم، وقد كررت هذا الالتزام عندما انتخبت مديرا عاما قبل عام، ولدينا الأدوات اللازمة لتحويل هذا الالتزام إلى واقع، لكن الأهم من ذلك هو أن لدينا أيضًا الالتزام السياسي.

وقد وجدت العديد من البلدان ووكالات الأمم المتحدة جهودها بالفعل في إطار برنامج الأمم المتحدة العالمي المشترك للوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته، ولكن لتحقيق النجاح، نحتاج إلى مشاركة الجميع، يجب علينا توسيع شراكتنا لتشمل أي شخص وكل شخص يمكنه مساعدتنا في تحقيق هدفنا، ولهذا السبب أدعو اليوم إلى اتخاذ إجراءات منسقة على مستوى العالم للقضاء على سرطان عنق الرحم، مشيرا إلى إنه مما يشجعني أن اليوم انضم إلينا التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والصندوق العالمي، والمرفق الدولي لشراء الأدوية، والاتحاد الدولي لشراء الأدوية، والبنك الدولي، باعتباره صانع اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المنقذة للحياة، يعد القطاع الخاص أيضًا شريكًا رئيسيًا في هذه المهمة.