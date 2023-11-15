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المستندات المطلوبة وإجراءات تقديم طلب عداد مؤقت لكشك

11/15/2023 11:25:40 PM
(MENAFN- Youm7) يتساءل الكثير من الراغبين فى عمل "كشك" بالمراكز أو الأحياء عن الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على عداد مؤقت لكشك، ونرصد في السطور التالية المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة، والمستندات المطلوبة وخطوات تلقيها.



المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-شاغل الكشك.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة آخر إيصال سداد رسوم ترخيص إشغال الطريق.



الإجراءات

-ملء طلب عام مقدم لرئيس الحي.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة يسدد رسم المعاينة.

-تسديد باقي الرسوم وتلقي الخدمة.



ويمكن تلقي الخدمة من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تتيح مختلف الخدمات الحكومية بشكل سريع ومميكن من مكان واحد دون الحاجة للذهاب إلى الحي، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات وتفصل بين مقدم الخدمة وطالبها.












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