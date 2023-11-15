تقريران لوكالة الطاقة الذرية: إيران تحرز تقدماً فى تخصيب اليورانيوم

MENAFN - Youm7) أفاد تقريران سريانللوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنإيرانتمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهذه النسبة قريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية التي تبلغ نحو 90%، وفق تعريف الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

كما بين التقريران أن إيران ما زالت تماطل الوكالة بشأن القضايا الرئيسية.

وقال أحد التقريرين المُقدمين إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليهما وكالة "رويترز"، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زاد 6.7 كيلوجرام إلى 128.3 كيلوجرام منذ التقرير الأخير في الرابع من سبتمبر، والذي يكفي لصنع ثلاث قنابل نووية.

وتقدم إيران المطرد في التخصيب إلى مستويات عالية للغاية مع تقاعسها عن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، فيما يتعلّق بقائمة متزايدة من القضايا يمثل تحدياً لكل من الوكالة، والقوى الغربية التي دعت طهران مراراً إلى العدول مسارها هذا.

وهذا يزيد عن ثلاثة أمثال الكمية البالغة 42 كيلوجراماً، التي تعتبر حسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كافية نظرياً، لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90%.

وفي تعليق على الأمر، قال دبلوماسي كبير: "هذه كمية كبيرة، خاصة إذا كنت لا تستخدمها في أي شيء"، في إشارة إلى حقيقة أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تخصب (اليورانيوم) إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90%.

ولدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستويات أقل لصنع المزيد من القنابل، لكنها تنفي السعي للحصول على مثل هذه الأسلحة.

لكن المعدل الذي تخصب به إيران اليورانيوم إلى 60% تباطأ إلى نحو ثلاثة كيلوجرامات شهرياً من تسعة في وقت سابق من العام، وهو ما اعتبر دبلوماسيون أنه نتيجة واضحة لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، أدت إلى تبادل الأسرى بين البلدين في سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير بأن عدد مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم لم يتغير أيضاً، لكن التوتر بين الوكالة وإيران تزايد.

وأصدر مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قراراً قبل عام، يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة. ومنذ ذلك الحين، قلّصت الوكالة قائمة المواقع إلى اثنين، ولكن دون إحراز تقدم يذكر.