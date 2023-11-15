استطلاع: معظم الأمريكيين يعارضون سياسات بايدن تجاه أوكرانيا وإسرائيل

MENAFN - Youm7) أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين يعارضون سياسات الرئيس جو بايدن في سياق حل النزاعات في أوكرانيا وإسرائيل، وفقا لنتائج استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك".

وأظهر الاستطلاع أن 49% من المستطلعين لا يوافقون على نهج بايدن لحل النزاع في أوكرانيا، و47% يقيمون قرارات الإدارة الأمريكية بشكل سلبي.

بالإضافة إلى ذلك، 54% من الأمريكيين يعارضون سياسات بايدن

في الصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين.

وأعرب 37% من المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم على سياسة الرئيس الأمريكي بشأن هذه الأحداث.

وخلص الاستطلاع إلى أن "مؤشرات الرضى عن سياسة الرئيس بايدن الخارجية آخذة في التناقص، وقد زاد استياء الناخبين الأمريكيين من موقفه من الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين".

وأظهر الاستطلاع أن 61% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يختلفون بشكل عام مع نهج الرئيس جو بايدن في قضايا السياسة الخارجية.

تم إجراء الاستطلاع بين 9 نوفمبر و13 نوفمبر

وشمل 1574 مواطنا بالغا في الولايات المتحدة.



وقال

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن

قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لسلطات كييف تتضاءل يوما بعد يوم

لأن الكونغرس لا يخصص أموالا إضافية لهذا الغرض.



وأظهر

استطلاع أجرته "فايننشال تايمز"

أن حوالي 50% من الأمريكيين يعتبرون أن سياسات الرئيس جو بايدن أضرت باقتصاد البلاد.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن سياسة واشنطن تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

تهدد بالإضرار بمواقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية.

أظهر

استطلاع لآراء الأمريكيين في 27 اكتوبر الماضي

تراجعا قياسيا في تأييد الديمقراطيين للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب موقف الأخير الداعم لإسرائيل على خلفية التصعيد الأخير في قطاع غزة.