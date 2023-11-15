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شبيجل: البنية التحتية الأوكرانية فى خطر أكبر خلال الشتاء المقبل

11/15/2023 11:25:36 PM
(MENAFN- Youm7) حذّرت مجموعة من الكتاب في مجلة "شبيجل" الألمانية من أن روسيا يمكنها حرمان مئات الآلاف من الأوكرانيين من التيار الكهربائي وعلى الفور عبر توجيهها مجرد "ضربة واحدة".

وقال كتاب الرأي في المجلة، ألكسندر إيب، أوليفر إيمهوف، ونيكولاس مارينهاغن، إن المهندسين الروس يمتلكون كافة البيانات حول النقاط الحساسة في نظام إمداد الطاقة الكهربائية الأوكراني، "لذا فإن ضربة واحدة تكفيهم لترك سكان البلاد في الظلام".

ولفت الصحفيون أيضا إلى أن البنية التحتية الأوكرانية قد تكون في خطر أكبر خلال الشتاء المقبل بالمقارنة مع الشتاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تعمد منذ شهور طويلة على اعتماد جدول للتقنين الكهربائي في العاصمة كييف على الأقل، وهناك هشاشة في التيار الكهربائي في ظل الضربات التي تتعرض لها الشبكة، وضغط الاستهلاك عليها.

وكانت قوات الجيش الروسي قد بدأت قصف مواقع
البنية التحتية الأوكرانية
في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.







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