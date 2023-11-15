56 نائبا من حزب العمال البريطانى يطالبون حكومتهم بالدعوة لوقف حرب غزة

MENAFN - Youm7) صوت 56 من نواب حزب العمال البريطاني المعارض مع حزب معارض آخر لصالح مطالبة الحكومة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

وبذلك تعرّض زعيم حزب العمال كير ستارمر لضغوط

بعد هذا التصويت وخصوصا مع مشاركة عدد من أعضاء فريقه السياسي في هذا التصويت.

إلى ذلك، لم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بـ"التعديل"، وهو "إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل"، وبالتالي لن يصبح قانونا. إلا أن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في الشرق الأوسط.

وقد أيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعا التعديل الذي قدمه "الحزب الوطني الاسكتلندي"، وجاء فيه "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".

كما دعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى

"هدنة إنسانية"

للمساعدة

على

إيصال المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه "سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من أكتوبر".

وفي وقت سابق من الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدّمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، ويركز على مسألة "حماية الأطفال" في قطاع غزة، والدعوة لإعلان "هدن إنسانية" وتقديم "المساعدات" لمحتاجيها.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار

القصف الإسرائيلي

لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شخصا، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.